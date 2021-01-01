أخبار الزمالك اليوم | عرض تركي لمصطفى محمد .. وقيمة إعارة مصطفى فتحي لسموحة

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 17 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 17 يناير 2021.

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الزمالك: لا نعترف باعتذار سانت إيتيان .. وشرط لعودة مفاوضات ضم مصطفى محمد

أكد حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، على أن القلعة البيضاء لا تعترف بالاعتذار الذي تقدم به سانت إيتيان الفرنسي، والذي يصف فيه ما قاله رئيس النادي رولان رومييه بسوء التفاهم.

رولان رومييه خرج بتصريحات نارية عبر قناة النهار، يؤكد خلالها على أن هناك أشخاصًا داخل نادي الزمالك، طلبوا الحصول على عمولات من أجل تسهيل مهمة التعاقد مع مصطفى محمد. " اقرأ التفاصيل "

تقارير .. جلطة سراي يقدم عرضًا لضم مصطفى محمد والزمالك يرفض

تقدم نادي جلطة سراي التركي بعرض إلى نادي الزمالك، من أجل ضم مصطفى محمد محمد مهاجم الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويحاول مسؤولو نادي سانت إيتيان الفرنسي، للتوصل لاتفاق مع الزمالك للتعاقد مع مصطفى محمد، حيث تعقدت الصفقة بعد تصريحات رئيس النادي الفرنسي باتهام أشخاصًا داخل القلعة البيضاء بطلب عمولات من أجل إتمام الصفقة. " اقرأ التفاصيل "

الزمالك: سنعقد اجتماعًا مع ساسي وعليه تقدير ظروفنا

أكد عصام سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على أن هناك جلسة ستجمع بين اللجنة المؤقتة التي تدير القلعة البيضاء وفرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، لإقناعه بتجديد عقده.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر، خلال الفترة الحالية، بعد دخوله الفترة الحرة، لينتقل إلى الفريق الآخر في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم. " اقرأ التفاصيل "

الزمالك يحصل على مليون ونصف من إعارة مصطفى فتحي

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الزمالك سيحصل على مبلغ مليون و500 ألف جنيه، نظير إعارة مصطفى فتحي إلى نادي سموحة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وحتى نهاية الموسم.

ووقع مصطفى فتحي على العقود الثلاثية، مع مسؤولي ناديي الزمالك وسموحة، لتتم الصفقة بناء على رغبة من جانب اللاعب والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.