أخبار الزمالك اليوم | غيابات بارزة أمام إنبي، ونصيحة أبو رجيلة للإدارة

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 1 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 1 يناير 2021.

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ساسي خارج قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة جايمي باتشيكو قائمة الفريق لمواجهة إنبي مساء غدٍ في الجولة الرابعة من الدوري المصري، وقد خلت من نجم الوسط فرجاني ساسي والمهاجم مصطفى محمد.

وضمت القائمة كلًا من: محمد أبو جبل ومحمد عواد في حراسة المرمى، حازم إمام وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد وأحمد عيد في الدفاع، طارق حامد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بنشرقي وحسين فيصل في الوسط وحميد أحداد وعمر السعيد في الهجوم.

أشرف قاسم: سعداء بتجديد العقود، وجلسة قريبة مع ساسي

أبدى أشرف قاسم المشرف على قطاع كرة القدم في الزمالك سعادتهم البالغة في النادي بالنجاح في تجديد عقود الرباعي "أوباما وجنش وفتوح وشيكابالا"، مشيرًا إلى وجود جلسة قريبًا مع فرجاني ساسي ووكيله لتجديد عقده.

ونقل الموقع الرسمي للزمالك عن قاسم قوله "تجديد عقود اللاعبين يأتي لأنهم أبناء النادي ويستحقون أن نقف بجانبهم خلال الفترة الحالية، كافة المسئولين عن ملف الكرة في النادي استمروا بمقر القلعة البيضاء حتى الرابعة والنصف صباحًا حتى يتم الانتهاء من كافة تفاصيل العقود والملفات حتى يستمر اللاعبون في حالة من التركيز الشديد".

وأتم حول موقف ساسي " هناك جلسة خلال الأيام المقبلة تجمع إدارة النادي مع التونسي فرجاني ساسي لحسم ملف تجديد التعاقد مع القلعة البيضاء".

رحاب أبو رجيلة يُقدم نصيحة للزمالك بشأن ساسي

وجه رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة الزمالك السابق نصيحة للجنة المتواجدة حاليًا بشأن مستقبل التونسي فرجاني ساسي مع الفريق.

وأكد أبو رجيلة عبر حسابه الرسمي على تويتر ضرورة التجديد لساسي، لكن ناصحًا المسؤولين في البيت الأبيض ببيعه في يناير وعدم تركه حتى نهاية عقده ليرحل مجانًا.

اتمنى من كل قلبي نعرف نجدد لساسى لكن نصيحه لو معرفناش نجدد ما ينفعش يمشي فرى فى نهايه السنه .

معنديش اى معلومه والله دى مجرد نصيحه من واقع الاخبار اللى بتردد فى السوشيال ميديا — Rehab Aboregala (@RAboregala) December 31, 2020

إذ كتب "اتمنى من كل قلبي نعرف نجدد لساسى لكن نصيحه لو معرفناش نجدد ما ينفعش يمشي فرى فى نهايه السنه . معنديش اى معلومه والله دى مجرد نصيحه من واقع الاخبار اللى بتردد فى السوشيال ميديا".

باتشيكو يُقرر إعادة جمعة إلى مركزه الأصلي

أفادت مصادر صحفية أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك قرر إعادة عبد الله جمعة إلى مركزه الأصلي كجناح أيسر نظرًا لتألق أحمد فتوح في خانة الظهير الأيسر مؤخرًا.