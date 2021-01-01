أخبار الزمالك اليوم | ساسي ومصطفى محمد ينضمان لقائمة الجونة ومهاجم سموحة يعترف بمفاوضات الأبيض

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 18 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 18 يناير 2021.

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ساسي ومصطفى محمد في قائمة مواجهة الجونة

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو؛ المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الجونة، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة فرجاني ساسي ومصطفى محمد بعد غيابهما عن المباريات الأخيرة، في ظل عدم حسم موقفهما مع الفريق سواء بالبقاء أو الرحيل وقتها.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمد عواد.

الدفاع: محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد.

وسط الملعب: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي - حسين فيصل.

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

الشيشيني: صعبت عليا نفسي فرحلت عن الزمالك

أوضح سامي الشيشيني؛ مدرب الزمالك السابق، أسباب رحيله عن تدريب الأبيض بعد تحقيق لقبي السوبر المصري والإفريقي في فبراير الماضي.

وقال الشيشيني، خلال تصريحاته لـ"ملعب أون تايم": "شعرت بعدم التقدير فرحلت، لا يصح أن يحصل لاعب على 150 ألف جنيه، ومدرب مثلي على 20 ألف، حزنت كثيرًا لهذا وصعبت عليا نفسي، لائحة النادي الخاصة بالبطولات تقول ذلك، لكنها تقلل من إمكانياتي وعملي، فالتقدير المادي يعني تقدير عملك".

وأضاف: "راتبي أيضًا كان قليلًا للغاية، لكنني لم أتحدث نهائيًا عن هذا الأمر، كنت أعمل في صمت، لكن في النهاية قررت الرحيل".

مهاجم سموحة: الزمالك طلب ضمي

أكد حسام حسن؛ مهاجم سموحة السكندري، دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع ناديه للحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال حسن، خلال تصريحاته لموقع "في الجول" المصري: "مسؤولو الزمالك تحدثوا مع مجلس سموحة للتعاقد معه، لكن تركيزي في الملعب فقط، ولن أرحل إلا بموافقة مسؤولي سموحة، ولا يزال في عقدي موسمين متبقيين".