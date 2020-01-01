أخبار الزمالك اليوم | غيابات عديدة عن مواجهة المقاولون، ومفاجأة محمد عطية

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 8 ديسمبر

خسر فريق نادي الزمالك المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا على يد غريمه الأهلي، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 8 ديسمبر 2020.

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غيابات عديدة عن الزمالك أمام المقاولون العرب

يسعى الزمالك لافتتاح الموسم الجديد من الدوري المصري بأفضل طريقة ممكنة حين يُواجه المقاولون العرب يوم السبت القادم.

تلك الرغبة تصطدم بحقيقة غياب العديد من اللاعبين لأسباب مختلفة، إذ يغيب يوسف إبراهيم أوباما وعبد الله جمعة للإصابة بفيروس كورونا، وإمام عاشور للإيقاف، ومحمود حمدي الونش لعدم اكتمال جاهزيته البدنية عقب تعافيه من كورونا.

ويغيب كذلك أشرف روقا ومحمد أوناجم للإصابة والوافد الجديد حمزة المثلوثي لعدم اكتمال جاهزيته البدنية، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي حاليًا.

اجتماع مهم بين باتشيكو واللاعبين

عقد المدرب جايمي باتشيكو اجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق المران بتواجد مدير الكرة عبد الحليم علي، وقد تحدث معهم حول الاستعدادات لانطلاقة الدوري المصري، مطالبًا إياهم بضرورة التركيز وعدم الانشغال بأي أمور خارج الملعب لضمان البدء بقوة.

وأشاد المدرب البرتغالي بالتزام اللاعبين جميعًا، كما تحدث عبد الحليم علي خلال الاجتماع وأكد للاعبين ثقة النادي بهم وأنه سيتم توفير كافة عوامل النجاح لهم لتحقيق النتائج المرجوة وإسعاد الجماهير.

محمد عطية يكشف عن مفاجأة بعد قبول استقالته

كشف محمد عطية العصو السابق في اللجنة المسؤولة عن إدارة الزمالك مؤقتًا عن مفاجأة كبيرة بعد قبول استقالته من منصبه، وهي تواصله مع أمير مرتضى منصور للحديث عن مواصله عمله مع الفريق.

وأكد عطية عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه تواصل كذلك مع أحمد عفيفي للعمل على مشروع ما، مؤكدًا أن كل ذلك تم في سرية تامة مما ينفي الحديث المثار إعلاميًا حول غياب السرية عن النادي وتسريب كافة أخباره للإعلام.

نقطة مهمة فيما يتعلق بالعمل فى سرية تواصلت مع الأستاذ أمير مرتضى من اليوم الأول عشان يكون فيه handover وتم ... تم التواصل مع المهندس أحمد عفيفى لمشروع معين من اليوم الأول والاستاذ خالد محمود من اول وثانى يوم ... حد سمع حاجة عن الحاجات دى فالسرية من جانبى واحترامى لهم كان موجود — 𝑀𝑜𝒽𝒶𝓂𝓂𝒶𝒹 𝒮. 𝒜𝓉𝓉𝒾𝒶 (@Mohamma07182657) December 8, 2020

إذ كتب " نقطة مهمة فيما يتعلق بالعمل فى سرية تواصلت مع الأستاذ أمير مرتضى من اليوم الأول عشان يكون فيه handover وتم ... تم التواصل مع المهندس أحمد عفيفى لمشروع معين من اليوم الأول والاستاذ خالد محمود من اول وثانى يوم ... حد سمع حاجة عن الحاجات دى فالسرية من جانبى واحترامى لهم كان موجود".

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