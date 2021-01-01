أخبار الزمالك اليوم | تشكيل لقاء المقاصة .. وانفراجة في أزمة مصطفى محمد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 28 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 28 يناير 2021.

رغم إعلان اقتراب الصفقة .. الزمالك: أغلقنا ملف احتراف مصطفى فتحي نهائيًا

أعلن نادي الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، إغلاق ملف احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق بشكل نهائي، رغم التأكيدات من الصحف الفرنسية بأن الصفقة اقتربت من التمام.

وأشار الإعلامي خالد الغندور مقدم البرامج عبر قناة الزمالك، إلى أن لجنة إدارة الزمالك قررت إغلاق هذا الملف نهائيًا، وأن اعتذار نادي سانت إيتيان غير مقبول، كما أن تصرفات مصطفى محمد غير مقبولة بإصراره لى الرحيل. " اقرأ التفاصيل "

فيديو | الزمالك: مصطفى محمد سينضم رسميًا لجلطة سراي خلال ساعات

أعلن عصام سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن اقتراب مصطفى محمد، من الانتقال إلى نادي جلطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

نادي جلطة سراي دخل في مفاوضات جادة مع نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، بشأن الحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الحالية. " اقرأ التفاصيل "

الاتحاد: انتقال رزق إلى الزمالك غير صحيح

أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، على أن كل ما تردد بشأن انتقال محمود رزق مدافع الفريق إلى الزمالك، غير صحيح بالمرة.

وقال مصيلحي خلال تصريحات تليفزيونية: "لم يتواصل معنا أحد من الزمالك بشأن محمود رزق، وكل ما يتردد مجرد كلام وكلاء اللاعبين فقط، ونحتاج لجهود لاعبينا حاليًا".

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاصة

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة مصر المقاصة، بالجولة العاشرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاصة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور.

وسط هجومي: أشرف بنشرقي، يوسف إبراهيم أوباما، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: أسامة فيصل.