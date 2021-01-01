أخبار الزمالك اليوم | رغبة باتشيكو في مواجهة الأهلي .. وقائد المولودية يرفع راية التحدي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 12 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 12 فبراير 2021.

قائد الزمالك يهنئ الأهلي ببرونزية كأس العالم

حرص حازم إمام الظهير الأيمن وقائد فريق نادي الزمالك، على توجيه التهنئة إلى النادي الأهلي، بعد حصوله على المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وتحدث إمام عن مواجهة مولودية الجزائر، حيث قال: "لا يوجد لدينا وقت للحزن على خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، وأمامنا فرصة كبيرة للتعويض، ونمتلك لاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى".

باتشيكو: أتمنى مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

وجه البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، التهنئة إلى النادي الأهلي، بعد حصوله على الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية، متمنيًا مواجهته مرة أخرى بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

باتشيكو قال خلال تصريحات صحفية عن مواجهة مولودية الجزاء: "نرغب في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي، والمجموعة صعبة جدًا ولكن أتمنى مواجهة الأهلي بالنهائي".

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مولودية الجزائر

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيل الأقرب لمواجهة مولودية الجزائر، بالجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: عبد الله جمعة، محمود حمدي الونش، محمود علاء، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم أوباما.

الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بنشرقي، محمود عبد الرزاق شيكابالا.

قائد المولودية: استاد القاهرة وش السعد على الجزائر

أكد عبد الرحمن حشود، قائد نادي مولودية الجزائر، على أن فريقه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي الزمالك، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار قائد المولودية إلى أن فريقه يعلم جيدًا أن الزمالك فريق كبير، واستاد القاهرة وش السعد على المنتخب الجزائري، وأن الجميع متفائل بالمواجهة.