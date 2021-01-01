أخبار الزمالك اليوم | تصريحات مهمة لوكيل زيزو، وخطة سوق الانتقالات الشتوي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 11 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 11 يناير 2021.

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وكيله: زيزو ملتزم مع الزمالك ولن يتمرد

أكد حسام الحديدي أن موكله أحمد سيد زيزو تلقى عرضًا كبيرًا من نادي العين الإماراتي وصل إلى 3 ملايين دولار إلا أن الزمالك رفضه وأكد تمسكه بجناحه الممتاز.

وأضاف في تصريحات تلفزية "الزمالك رفض عرضًا من نادٍ إماراتي لضم زيزو مقابل 3 ملايين دولار، اللاعب مستمر مع الفريق ومازال في عقده موسمين والعروض لن تتوقف".

تابع "زيزو لم يتمرد أو يغضب بعد رفض الزمالك للعرض الإماراتي، هو لاعب ملتزم ويمتلك عقلية احترافية، لذا تلك الأحداث لا تضع أي ضغوطات عليه".

وأتم مؤكدًا أن تغريدة زيزو الأخيرة والتي قال فيها "كراسي قاعدة على كراسي" لا علاقة لها أبدًا بموقف الزمالك من رحيله.

الزمالك: عدد محدود من الصفقات في يناير

أكد خالد الغندور المذيع الرئيسي في قناة الزمالك الرسمية أن النادي لن يُتم سوى عدد محدود من الصفقات خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

وأوضح قائلًا "الزمالك لن يتعاقد سوى مع عدد محدود من اللاعبين وفقًا لاحتياجات الفريق وقرار المدرب جايمي باتشيكو، قد يكتفي النادي بصفقة واحدة أو ربما اثنتين وبحد أقصى 3 صفقات".

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