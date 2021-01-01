أخبار الزمالك اليوم | بيع القميص للتجديد لساسي .. وإمكانية عودة كارتيرون

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 19 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 19 فبراير 2021.

وكيلهما: عبد الله جمعة لن يجدد عقده .. وأوباما قد يرحل عن الزمالك

أكد حازم فتوح، وكيل أعمال عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، على أن لاعبه لن يجدد عقده مع القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه تلقى عروضًا خلال الفترة الأخيرة للتعاقد معه.

ويعد عبد الله جمعة واحدًا من أهم عناصر فريق نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، حيث يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي، بجانب زميليه بالفريق محمد عبد الشافي وأحمد فتوح. " اقرأ التفاصيل "

الزمالك يقرر طرح قميصه للجمهور للتجديد لساسي

أكد هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، على أن اللجنة تدرس عملية طرح قميص الفريق للبيع للجماهير، من أجل توفير الدعم المادي اللازم خلال الفترة المقبلة، بناء على طرح جماهير القلعة البيضاء هذه الفكرة، لدعم ومساندة الفريق، وتجديد عقد التونسي فرجاني ساسي.

إبراهيم قال عبر قناة الزمالك: "تحية لجماهير الزمالك على طرح هذه الفكرة، لدعم ومساندة الفريق، وسنحصل على الموافقات القانونية اللازمة، من أجل طرح القميص للجمهور، لدعم الموارد المالية للنادي".

الزمالك يطالب بخوض مرانين على ملعب مباراته أمام ثونجيث

طلب نادي الزمالك، خوض مرانين يومي الأحد والإثنين، على الملعب الذي سيستضيف مباراة تونجيث السنغالي، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك، على أنه طلب من قنصل مصر في السنغال، خوض المرانين على الملعب الذي سيستضيف المباراة.

وكيل كارتيرون يكشف عن موقفه من العودة إلى الزمالك

أكد حازم فتوح، وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي لنادي التعاون السعودي، على إمكانية العودة مجددًا لتدريب فريق نادي الزمالك.

فتوح قال خلال تصريحات لقناة النهار: "كارتيرون يحترم عقده مع التعاون، وسعيد بمشروع ناديه، وعودته إلى الزمالك واردة جدًا، لأن أسباب رحيله زالت".