أخبار الزمالك اليوم | لماذا استبعد إمام من رحلة السنغال؟ ولاعب سابق يحلم بالأهلي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 20 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 20 فبراير 2021.

باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة تونجيث

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك قائمة اللاعبين التي ستسافر إلى السنغال لمواجهة تونجيث في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وضمت القائمة كلًا من: محمد أبوجبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد وحمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة وفرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف "روقا" وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بنشرقي وحميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل.

الكشف عن سبب استبعاد حازم إمام من رحلة السنغال

أفادت مصادر صحفية أن شعور حازم إمام بالإجهاد دفع الجهاز الفني للزمالك بقيادة جايمي باتشيكو إلى استبعاده من رحلة السنغال خاصة مع الإرهاق المتوقع المصاحب للرحلة.

وفضل باتشيكو حسب صحيفة اليوم السابع إراحة إمام خاصة في ظل وجود لاعبين يُجيدان اللعب في خانة الظهير الأيمن وهما حمزة المثلوثي وأحمد عيد.

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قال أحمد سمير أنه ظُلم في الزمالك بعدم الصبر عليه ومنحه الوقت اللازم للتطور والنمو، كما أنه لم يلعب في مركزه المفضل خلال تواجده مع الفريق.