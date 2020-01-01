أخبار الزمالك اليوم | باتشيكو يصدر قرارًا صارمًا واثنين لتعويض الونش

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 25 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 25 نوفمبر 2020.

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باتشيكو يفاضل بين رباعي

أوضح الإعلامي أحمد شوبير، أن جايمي باتشيكو؛ المدير الفني للزمالك، يفاضل حاليًا بين أربعة لاعبين للدفع باثنين منهما في نهائي القرن.

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شوبير أشار خلال برنامجه الإذاعي إلى أن باتشيكو استقر إل حد كبير على الدفع بأحمد عيد كظهير أيمن بدلًا من العائد من الإصابة حازم إمام، ولا يزال يفكر في الدفع بإسلام جابر بدلًا من يوسف أوباما، حال عدم جاهزية الأخير بدنيًا، إذ عاد هو الآخر مؤخرًا من الإصابة.

باتشيكو يصدر قرارًا صارمًا على اللاعبين

أخطر جايمي باتشيكو؛ المدير الفني للزمالك، الجهاز الإداري بضرورة منع الزيارات للاعبين خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في القاهرة، استعدادًا لنهائي القرن.

ويأتي قرار المدرب البرتغالي بعدما وصل فيروس كورونا لفريقه، إذ يخش إصابة أي لاعب قبل المباراة المصيرية، بعدما أصيب المدافع محمود حمدي "الونش".

بدلاء الونش

أوضح حمادة أنور؛ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه في حال تأكد غياب مدافع الفريق محمود حمدي "الونش"، المصاب بفيروس كورونا، عن نهائي القرن، فإن الجهاز الفني يفاضل بين الثنائي محمد عبد الغني ومحمد عبد السلام، للدفع بأحدهما بجوار محمود علاء.

مجلس الزمالك بالكامل في نهائي القرن

أكد حمادة أنور؛ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مجلس إدارة ناديه بالكامل سيحضر نهائي القرن باستاد القاهرة الدولي، بما فيه مرتضى منصور؛ رئيس النادي، مشيرًا إلى أن قرار عدم حضوره يرجع له.

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