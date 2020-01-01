أخبار الزمالك اليوم | "جروس دمرني، لا يفقه شيئًا في التدريب"، وبقاء أحداد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 16 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 16 نوفمبر 2020.

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محمد عنتر: جروس دمرني، هو لا يفقه شيئًا في التدريب

شن محمد عنتر لاعب الزمالك المنتقل حديثًا للمصري هجومًا لاذعًا على مدربه السابق كريستيان جروس واصفًا إياه بأنه لا يفقه شيئًا في التدريب ومتهمًا إياه بتدميره وإفساد مسيرته في النادي.

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عنتر أضاف في حديثه لموقع يلا كورة "لم أقصر مع الزمالك أبدًا، كنت أحضر التدريب وأبذل قصارى جهدي لكن رغم هذا يتم استبعادي من المباريات بقرار جروس، لقد دمرني ولست وحدي بل لاعبين كثر مثل أحمد مدبولي وأيمن حفني، هو مدرب لا يفقه شيئًا في التدريب".

أتم "علاقتي بجمهور الزمالك الحقيقي الموجود في المدرجات ممتازة جدًا، لكن هناك قلة عبر السوشيال ميديا كانت تهاجمني دومًا ودون أي سبب واضح، خاصة أنني لم أكن ألعب حتى يتم تقييمي".

الزمالك يقرر بقاء حميد أحداد في تلك الحالة

أفادت مصادر صحفية أن الزمالك قرر الحفاظ على حميد أحداد وعدم إعارته أو بيعه لأي من المهتمين به، ذلك في حال لم يُوفق النادي في التعاقد مع مهاجمي أجنبي جديد.

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