أخبار الزمالك اليوم | ساسي وبنشرقي في المعسكر، ومنع مرتضى منصور من حضور نهائي القرن

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 24 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 24 نوفمبر 2020.

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إجماع على منع مرتضى منصور من حضور نهائي القرن

أجمع الاتحادان المصري والأفريقي لكرة القدم على تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية المصرية بمنع مرتضى منصور رئيس الزمالك من حضور نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة القادم أمام الأهلي في مدرجات استاد القاهرة.

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اللجنة الأولمبية كانت قد أوقفت منصور 4 سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي، وقد تحدث الرئيس مؤكدًا حضوره للمباراة المنتظرة لكن اللجنة الأولمبية أرسلت لاتحاد الكرة المصري للتشديد على منعه من ذلك.

مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم أكد التزامهم بقرار الأولمبية ومنع منصور من التواجد في الملعب، وبعدها أكد مصدر آخر في الكاف أنهم سينفذون تلك التعليمات كذلك.

ساسي وبنشرقي ينضمان لمعسكر الزمالك

انضم المغربي أشرف بنشرقي والتونسي فرجاني ساسي لمعسكر الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد أن جاءت نتيجة المسحة الطبية التي خضعا لها يوم أمس للاطمئنان على عدم إصابتهما بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) سلبية.

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