أخبار الزمالك اليوم | حكم نهائي القرن، وسلبية مسحة حازم إمام

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 21 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 21 نوفمبر 2020.

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جنش وشيكابالا يقودان الزمالك أمام نادي مصر

بات من المؤكد تواجد محمود عبد الرحيم جنش ومحمود عبد الرازق شيكابالا في التشكيل الأساسي للزمالك خلال مواجهة نادي مصر مساء اليوم في ربع نهائي كأس مصر.

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التشكيل المتوقع للأبيض يضم بجانب جنش وشيكابالا كلًا من أحمد عيد، محمود علاء، محمد عبدالغني، عبد الله جمعة، طارق حامد، إسلام جابر، محمد أوناجم، يوسف أوباما وكاسونجو كابونجو.

الزمالك يُعلن سلبية مسحة حازم إمام الجديدة

أصبح حازم إمام مدافع الزمالك جاهزًا للعودة للتدريبات منذ الغد، بعدما جاءت نتيجة المسحة الطبية الثانية التي أجراها صباح اليوم السبت سلبية وتأكد تعافيه التام من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يخضع صاحب الـ32 عامًا لبرنامج تدريبي بدني مكثف لإعداده لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي، والذي سيقام يوم الجمعة القادم.

تقارير مغربية تكشف عن حكم مباراة نهائي دوري الأبطال

كشفت تقارير مغربية عن تعيين الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة القادم.

وأوضحت تلك التقارير نقلًا عن مصادر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن نزاهة الحكم وتاريخه المشرف ومستواه الممتاز كان خلف اختياره لتحكيم نهائي القرن في القاهرة.

مدحت شلبي يُعلق على نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

اختارت قناة تايم سبورتس المعلق الشهير مدحت شلبي للتعليق على أحداث مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين الزمالك والأهلي عبر التردد الأرضي.