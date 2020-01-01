أخبار الزمالك اليوم | منع الفريق من القيد، وتهنئة الأهلي باللقب القاري

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 30 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 30 نوفمبر 2020.

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لجنة الكرة تجتمع مع باتشيكو لحسم الملفات العالقة

اجتمعت لجنة الكرة بالزمالك والتي يقودها أيمن يونس وتضم معه أشرف قاسم وعبد الحليم علي بالمدير الفني للفريق جايمي باتشيكو والإداري أحمد زاهر للنقاش حول بعض الملفات.

وأضافت المصادر الصحفية المتابعة أن الاجتماع تطرق لترتيبات السفر إلى الإسكندرية لمواجهة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر يوم غدٍ الثلاثاء، وكذلك قائمتي الفريق المحلية والأفريقية.

30 مليون جنيه تمنع الزمالك من قيد لاعبيه

نقل موقع في الجول المصري عن مصدر مسؤول من اتحاد كرة القدم المصري قوله أن الزمالك مديون للاتحاد بمبلغ يقترب من 30 مليون جنيه مصري، وأن النادي مطالب بتسديد هذا المبلغ وإلا لن يستطيع تقديم قائمته المحلية للموسم الجديد.

وأوضح المصدر أنه قد يجري التفاوض مع اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك حول هذا الملف وإمكانية تأجيل السداد إلى السادس من ديسمبر القادم موعد تقديم القائمة الثانية، موضحًا "إن لم تُحل المشكلة فهذا يعني رحيل كل لاعبي الزمالك لأن عدم قيدهم يعني فسخ عقودهم تلقائيًا. من الحلول الوارد مناقشتها تأجيل سداد المديونية حتى 6 ديسمبر المقبل موعد غلق باب القيد للقائمة الثانية".

رئيس الزمالك يُهنئ الأهلي بالفوز بدوري أبطال أفريقيا

هنأ أحمد بكري رئيس الزمالك الجديد النادي الأهلي بفوزه بدوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن العلاقة معه ستعود ليسودها الود والاحترام.

وقال بكري الذي عُين رئيسًا للزمالك يوم أمس "علاقتنا مع وزارة الشباب والرياضة وجميع الأندية واللجنة الأولمبية سيكون عنوانها الاحترام والتقدير، أهنئ الأهلي لفوز بدوري الأبطال وأرحب بعودة العلاقة الجميلة معه، لا يوجد شيء يُعكر صفو العلاقة بين الناديين الكبيرين".

أوباما يشكر أمير مرتضى

وجه يوسف إبراهيم أوباما نجم وسط الزمالك رسالة شكر للمشرف العام السابق على كرة القدم "أمير مرتضى منصور".