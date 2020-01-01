أخبار الزمالك - الإدارة لم تتحدث مع كارتيرون بشأن التجديد والمصري يغلق باب "العراقي"

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 9 أبريل

سيطرت أنباء المفاوضات مع بعض اللاعبين وأيضًا التجديد مع باتريس كارتيرون المدير الفني، على أخبار الزمالك، اليوم الخميس.

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 9 أبريل 2020 ..

الزمالك متمسك باستمرار بنشرقي

أشارت بعض التقارير مؤخرًا إلى تمسك الزمالك باستمرار المغربي أشرف بنشرقي لاعب الفريق حتى نهاية عقده خاصًة وأنه أصبح من العناصر الهامة منذ انضمامه للقلعة البيضاء.

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وأكدت بعض التقارير الصحفية المصرية، أن داخل أروقة النادي الأبيض ليس هناك فكرة بترك بنشرقي للرحيل عن الفريق بأي شكل.

أيمن منصور: نجلي لن يرحل إلى الأهلي والزمالك إلا بموافقة بيراميدز

أكد أيمن منصور نجم الزمالك السابق، على استمرار نجله في صفوف بيراميدز، خاصًة وأن هناك عقد يربطه مع الفريق وينافسون على الكونفدرالية.

وعن انتقال نجله "أحمد" إلى القطبين: "رحيله سيكون عن طريق بيراميدز، بموافقة مجلس الإدارة إذا تلقى عرضًا مناسبًا".

عبدالظاهر السقا: العراقي لن يرحل إلى الأهلي أو الزمالك

أكد عبدالظاهر السقا المدير الرياضي بنادي المصري البورسعيدي، على استمرار كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق خلال الموسم المقبل.

وقال عبدالظاهر في تصريحات إذاعية: "العراقي لن يرحل إلى الأهلي والزمالك، لن نستطيع التفريط في أي لاعب مقيد إفريقيًا".

وأردف: "العروض الذي تلقاها العراقي من الأهلي والزمالك شفهية وليست رسمية، لذا لن نبيعه خلال الفترة المقبلة وسيستمر مع الفريق".

كارتيرون: الزمالك لم يتحدث معي بشأن تجديد العقد

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أنه لم يتحدث مع إدارة الزمالك عن تجديد عقده خلال الفترة الحالية.

وقال كارتيرون في تصريحات لموقع "يلا كورة" المصري: "لم يتحدث معي بشأن التجديد مع الفريق، ولا استطيع التحدث عن شروط التجديد حاليًا".