أخبار الزمالك - أمير مرتضى يوضح حقيقة المفاوضات مع حسام عاشور

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 8 أبريل

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

المزيد من الفرق

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 8 أبريل 2020 ..

أمير مرتضى منصور يوضح حقيقة مفاوضات حسام عاشور

أوضح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، حقيقة مفاوضاتهم مع حسام عاشور قائد الأهلي.

وقال المشرف العام على الكرة بالزمالك: "لم ولن نتفاوض مع حسام عاشور، لسنا بحاجة إلى ضمه إلى الفريق بالموسم الجديد".

مرتضى منصور يُهدد اتحاد الكرة ويعتبر الدوري المصري ملغيًا في تلك الحالة

هدد مرتضى منصور رئيس الزمالك اتحاد كرة القدم باعتبار الدوري المصري ملغيًا في حال لم يُحدد موعدًا لعودته قبل الـ14 من إبريل القادم. التفاصيل هنا .

رئيس المقاولون العرب ينفي مفاوضات الزمالك لضم طاهر محمد طاهر

نفى محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب وجود أي مفاوضات مع أي نادٍ مصري للتعاقد مع مهاجم الفريق طاهر محمد طاهر، مؤكدًا في نفس الوقت أن المهاجم لن يرحل سوى لنادٍ أوروبي وأن تلك هي رغبته هو ووالده.

وأوضح الرئيس أن المهاجم الشاب يمتلك كل ما يلزم للنجاح في أوروبا، ولذا هم على تواصل مع أكثر من وكيل لاعبين لتسويقه هناك.

المصري ينفي تقدم الزمالك بطلب لضم كريم العراقي

نفى محمد الخولي رئيس النادي المصري البورسعيدي تقدم أي نادٍ خاصة الأهلي والزمالك بطلب التعاقد مع مدافع الفريق "كريم العراقي"، مشددًا على أنهم لم يتلقوا كذلك أي عرض من خارج مصر لمدافع المنتخب المصري الأولمبي.

وأوضح الرئيس أن قرار بقاء أو رحيل العراقي لا يعتمد على إدارة النادي بل رؤية الجهاز الفني ومدى حاجة الفريق لخدماته.