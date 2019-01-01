أخبار الدوري السعودي: الاتحاد يطلب استعارة بيدرو إيمانويل، وفيلانويفا يقترب من الرحيل

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2019، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم وكيف يعد كل منهم العدة قبل ميركاتو الشتاء

لم يكن سوق انتقالات صيف 2019 في السعودية كسابقه بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصر على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها، وكيف يمكنها خطف بعض اللاعبين المميزين قبل الزخم الذي قد يحدث عليهم مع فتح باب الانتقالات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2019، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

فيلانويفا يقترب من الرحيل عن الاتحاد

أشارت تقارير صحفية مقربة من نادي اتحاد جدة السعودي أن هناك نية لدى إدارة النادي التخلي عن اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

صحيفة "الوطن" أشارت بحسب مصادرها إلى أن اللاعب قد يرحل عن الفريق خلال يناير المُقبل، وطالبت المدير الفني محمد العبدلي مدرب الفريق الحالي بعدم الدفع به.

علاقة اللاعب مع إدارة النادي وصلت إلى طريق مسدود بسبب المستوى المهزوز، الذي ظل يقدمه خلال المباريات الماضية. (طالع التفاصيل)

الاتحاد يطلب استعارة بيدرو إيمانويل من تركي آل الشيخ

يبحث الاتحاد عن مدرب جديد بعد إقالة لويس سييرا وتعيين السعودي محمد العبدلي مؤقتًا.

وخسر العبدلي مباراته الأولى في الدوري السعودي مع الاتحاد، وكانت أمام الحزم بهدفين مقابل هدف واحد، بعدما كان قد فاز في لقاء البطولة العربية على الوصل في الإمارات بنتيجة 2-1.

وارتبط النادي باسم بيدرو إيمانويل المدير الفني لألميريا المملوك للمستشار السعودي تركي آل الشيخ، والذي خاض موسمًا ممتازًا وناجحًا للغاية مع التعاون في الموسم الماضي من الدوري السعودي.

الأخبار تطورت سريعًا وأفادت عدة مصادر أن إدارة الاتحاد بقيادة أ،مار الحائلي طلبت رسميًا استعارة بيدرو إيمانويل من تركي آل الشيخ (طالع التفاصيل).