أخبار الدوري السعودي: جورج هاجي ينفي العرض السعودي والاتحاد يتفق على تجديد عقد بخاري

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء19 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم وكيف يعد كل منهم العدة قبل ميركاتو الشتاء

لم يكن سوق انتقالات صيف 2019 في السعودية كسابقه بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصر على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها، وكيف يمكنها خطف بعض اللاعبين المميزين قبل الزخم الذي قد يحدث عليهم مع فتح باب الانتقالات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

جورج هاجي ينفي عرض الاتحاد

كشف المدير الفني الروماني جورج هاجي أحد أساطير الكرة الرومانية على مدار تاريخها حقيقة الأنباء التي ربطته بقيادة نادي اتحاد جدة السعودي خلال الفترة القادمة.

وكانت أحدى الصحف الرومانية قد أكدت امتلاك هاجي عرضًا مغريًا من إدارة الاتحاد من أجل تولي قيادة الفريق خلال الموسم المُقبل.

وفي بيان صحفي رسمي لوكيل أعمال هاجي نفى فيه تلقى أي اتصال من أحد مسؤولي نادي الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا عدم صحة هذه الأنباء.

وأضاف البيان أن ما تم تداوله هو مُجرد اختراعات من الصحف ليس إلا، خاصة وإنه مرتبط بعقد مع نادي فيتورول كونستانتا وصيف الدوري الروماني حاليًا بفارق نقطتين فقط عن المتصدر.

الاتحاد يتفق على تجديد عقد أمين بخاري

قالت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي اتحاد جدة السعودي تعمل حاليًا على تجديد عقد الحارس الدولي أمين بخاري، وذلك عقب تواجده في قائمة الأخضر السعودي تحت قيادة المدير الفني هيرفي رينارد مؤخرًا.

وترغب إدارة العميد في تأمين بقاء بخاري صاحب الـ22 عامًا، وذلك عقب ظهوره بشكل دائم في قائمة الأخضر رغم صغر سنه، مما يؤكد إنه حارس واعد بقوة.

التقارير أشارت إلى أن إدارة الاتحاد تسعى لتجديد عقد بخاري ثلاثة مواسم مقبلة على أن يتم الإعلان بشكل رسمي عنه عقب انتهاء ارتباطه مع المنتخب السعودي لكرة القدم.

حقيقة عرض الأهلي لمدافع الزمالك

نفى أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، تلقي ناديه عرضًا رسميًا من أهلي جدة للتعاقد مع محمود علاء؛ مدافع الأبيض، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

عديد التقارير الصحيفة كانت قد أكدت تواصل مسؤولي الراقي مع مدافع الفارس الأبيض، لاستطلاع رأيه قبل تقديم عرض رسمي لإدارة القلعة البيضاء.

وأكد أمير مرتضى رفض إدارة الزمالك الاستغناء عن أي عنصر من العناصر الأساسية بالفريق، موضحًا أنه سيتم تحديد الاحتياجات مع ميتشو؛ المدير الفني، في الوقت المناسب، وعليه سيتحدد الراحلون والباقون. (طالع التفاصيل)

الاتحاد يجهز لاستعادة حارسه

يبدو أن البرازيلي جروهي؛ حارس مرمى الاتحاد، على موعد من الانتقال من لائحة الاستثمار إلى قائمة العميد في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضحت الصحيفة "عكاظ" أن إدارة العميد تنوي قيد الحارس البرازيلي في القائمة بدلًا من التشيلي لويس خيمينيز، الذي فسخ عقده مع النادي في سبتمبر الماضي. (طالع التفاصيل)

زوكانوفيتش يحصل على فرصة ثانية بالأهلي

رفض السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للأهلي، إصدار حكم سريع على البوسني زوكانوفيتش؛ مدافع الفريق، مفضلًا منحه فرصة حتى يناير المقبل.

المدافع البوسني لم يشارك سوى في ثلاث مباريات فقط منذ ارتدائه لقميص الراقي، وفي ظل نية الإدارة في رحيله، قرر جروس متابعته حتى يناير.

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" أن إدارة النادي الجداوي تنتظر قرار المدرب السويسري مع عرض عليه عودة مدافع الفريق إدرلان سانتوس؛ المعار إلى ريو أفي البرتغالي، حال رحيل البوسني. (طالع التفاصيل)

باجندوح يرفض العودة للسعودية

يفضل جمال باجندوح؛ المحترف في صفوف فارازدين الكرواتي، استكمال مسيرته الاحتراف خلال الفترة المقبلة.

صحيفة "عكاظ" أوضحت أن اللاعب تلقى عدة عروض للعودة للمملكة خلال يناير المقبل إلا أنه يرغب في إكمال الموسم بكرواتيا.

التعاون يتمسك بهدف الشباب

تتمسك إدارة نادي التعاون بلاعب الفريق الأول لكرة القدم عبد المجيد السواط، رافضة الاستغناء عن خدماته في يناير المقبل.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن نادي الشباب جدد رغبته في ضم السواط، إلا أن اللاعب لا يمانع البقاء في السكري في ظل حجز مقعده الأساسي في الفريق.