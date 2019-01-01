أخبار الدوري السعودي: رامون دياز ضمن المرشحين لخلافة ألميرون في الشباب

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم وكيف يعد كل منهم العدة قبل ميركاتو الشتاء

لم يكن سوق انتقالات صيف 2019 في السعودية كسابقه بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصر على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها، وكيف يمكنها خطف بعض اللاعبين المميزين قبل الزخم الذي قد يحدث عليهم مع فتح باب الانتقالات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

رامون دياز ضمن خيارات الشباب

أشارت تقارير إلى دخول المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لناديي الهلال والاتحاد في الدوري السعودي، والمدرب السابق لنادي بيراميدز المصري ضمن حسابات نادي الشباب السعودي لخلافة المدرب المُقال خورخي ألميرون.

وبعد رحيل رامون دياز عن تدريب نادي بيراميدز، أصبح بلا عمل ولكنه ظهر مؤخرًا كمدرب لفريق ياسر القحطاني في مباراة اعتزاله أمام الهلال، التي أُقيمت يوم الأحد الماضي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

عرض تشيلي لفيلانويفا

دخل التشيلي كارلوس فيلانويفا؛ لاعب اتحاد جدة، ضمن اهتمامات نادي كولو كولو التشيلي، للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

راديو "ADN" التشيلي أكد أن كولو كولو لن ينتظر إلى الصيف لإتمام الصفقة، حيث أنه في حاجة ماسة لخدمات محترف العميد، في ظل كثرة الإصابات ورحيل لاعبه جيمي فالديس. (طالع التفاصيل)

إدواردو يُعلق على طلب رحيله عن الهلال

أعرب البرازيلي كارلوس إدواردو؛ محترف الهلال السعودي، عن استيائه الشديد من ترديد أنباء طلبه الرحيل عن صفوف الزعيم خلال يناير المقبل، مؤكدًا شعوره بالفخر لارتداء القميص الأزرق.

تقارير صحفية انتشرت أمس الثلاثاء، تؤكد طلب الثنائي إدواردو والإيطالي سباستيان جيوفينكو، من إدارة النادي العاصمي الرحيل، بداعي الرغبة في خوض تجربة احترافية جديدة. (طالع التفاصيل)

وكتب إدواردو، عبر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "أنباء رحيلي تقارير مزيفة، لم أقل أي شيء، ولا أصدق ما كتبوه عني".

وأضاف: "أشعر بفخر كبير لتواجدي بالهلال، وتركيزي منصب على المباراة المقبلة فقط".

البرازيلي يرتبط بعقد مع الزعيم ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ومن حقه التوقيع مع أي نادٍ آخر في يناير المقبل، على أن ينضم له بسوق الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر.

كارلوس إدواردو وجيوفينكو يرغبان في الرحيل عن الهلال

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي وجود رغبة لدى الثنائي سبستيان جيوفينكو وكارلوس إدواردو في الرحيل عن صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فأن الثنائي يرغبان في الرحيل عن صفوف الفريق لوجود ظروف خاصة لديهما.

الهلال يتفق مع لاعب إنترناسيونال

أنهى مسؤولو نادي الهلال اتفاقهم مع إيدينيلسون؛ لاعب وسط إنترناسيونال البرازيلي، على أن ينضم لصفوف الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل.

الصحفي البرازيلي ألكسندر إرنست، أكد أن اللاعب سيرحل بنهاية العام الجاري، موضحًا أنه لا يعرف حتى الآن التفاصيل المادية للصفقة. (طالع التفاصيل)

عرض تركي لبريجوفيتش

تلقى الصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ لاعب اتحاد جدة، عرضًا من نادي بيشكتاش التركي، للتعاقد مع في يناير المقبل.

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" فإن إدارة النادي الجداوي أرجأت الحديث عن رحيل اللاعب، لحين وصول العرض الرسمي. (طالع التفاصيل)

مروان دا كوستا لن يرحل

أعلن المغربي مروان دا كوستا؛ لاعب اتحاد جدة، غلقه صفحة الخلاف مع مسؤولي النادي، مؤكدًا عزمه إعادة العميد إلى مكانته الطبيعية.

المغربي أكدت أنه سيشارك اليوم الإثنين في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما كان يتدرب منفردًا خلال الأيام الماضية، كعقاب من الإدارة على دعمه للأرجنتيني فيتشو، الذي رحل عن الفريق مؤخرًا، فاسخًا عقده من طرف واحد، لتأخر سداد مستحقاته المالية. (طالع التفاصيل)

المعيوف متمسك بالهلال

أكدت صحيفة "عكاظ" أن حارس مرمى الهلال عبد الله المعيوف، اتفق مع مسؤولي النادي على تجديد عقده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق بين الطرفين على مدة التعاقد والمقابل المادي وصلوا إلى المرحلة النهائية، حيث سهلت رغبة الحارس في البقاء بصفوف الزعيم المفاوضات. (طالع التفاصيل)