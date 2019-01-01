أخبار الدوري السعودي: مسؤول شبابي يوضح حقيقة رحيل جمال بلعمري

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم وكيف يعد كل منهم العدة قبل ميركاتو الشتاء

لم يكن سوق انتقالات صيف 2019 في السعودية كسابقه بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصر على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها، وكيف يمكنها خطف بعض اللاعبين المميزين قبل الزخم الذي قد يحدث عليهم مع فتح باب الانتقالات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

الشباب لن يتخى عن حمال بلعمري

كشف الأستاذ أحمد المسعود المتحدث الرسمي ومدير الإعلام والاتصال بنادي الشباب السعودي حقيقة التقارير التي أشارت إلى وجود أزمة مع اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري ورغبته في الرحيل عن الفريق.

المسعود غرد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :” كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن جمال بن العمري وعلاقته مع الشباب، و هو أمر أشبع نفياً وتوضيحاً، ولعلنا نؤكد مجدداً أن إدارة الشباب ليس لديها الرغبة في بيع اللاعب الذي مدد عقده مؤخراً مع الفريق لثلاثة مواسم".

وأضاف المسؤول الشبابي : "الليث تنتظره مباراة هامة في البطولة العربية بعد يومين، و مؤسف أن ينساق المحبين حول الكثير من الشائعات والأطروحات التي أبعد ما تكون عن الواقع". طالع التفاصيل

كهربا خارج حسابات الاتحاد

أثار الإعلامي السعودي وليد الفراج حالة جدل كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر صورة مع اللاعب الدولي المصري محمود عبدالمنعم كهربا في احدى الحلقات القديمة معه في برنامج أكسن يا دوري.

وربطت الجماهير صورة كهربا مع الفراج بإمكانية عودته إلى الاتحاد مُجددًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

أحد المُقربين من نادي الاتحاد، علق على هذه الصورة مؤكدًا أن اللاعب الدولي المصري خارج حسابات النادي خلال يناير المُقبل.

الاتحاد يتعاقد مع الهولندي تين كات

أعلنت إدارة نادي الاتحاد التعاقد مع المدرب الهولندي تين كات لتولي مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول خلفاً للتشيلي خوسيه لويس سييرا الذي تمت إقالته الشهر الماضي لسوء النتائج التي حققها مع الفريق، والتي كان آخرها الخسارة أمام الوحدة بهدف نظيف ضمن الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلنت إدارة النادي رسمياً عن التعاقد مع الهولندي كات تزامناً مع مواجهة الفريق أمام الوصل الإماراتي ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وذلك بعقد يمتد لموسم مع أفضلية التجديد لموسم آخر. طالع التفاصيل.

إدارة الاتحاد لا تُمانع بيع بريجوفيتش

أفادت صحيفة الرياضية أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لا تُمانع التخلي عن ألكساندر بريجوفيتش لكن شرط إحضاره العرض المالي المناسب.

وانضم المهاجم الصربي للنادي السعودي في يناير الماضي، ولعب نصف موسم ممتاز لكنه بعيد عن مستواه هذا الموسم نتيجة عدة أسباب أبرزها الإصابات.

وقد بدأ يعود للتشكيل الأساسي تحت قيادة المدرب محمد العبدلي، إلا أن هناك العديد من التقارير تتحدث عن رغبته الرحيل عن الاتحاد.

الصحيفة أوضحت أن صفقة ضم بريجوفيتش كلفت العميد ما يقرب من 28 مليون يورو، بواقع 10 ملايين حصل عليها ناديه باوك اليوناني و18 مليون يورو حصل وسيحصل عليه اللاعب بموجب عقده.

النصر يتجه لصفقات دوري الدرجة الأولى

وضع نادي النصر أربعة لاعبين من أندية دوري الدرجة الأولى تحت المراقبة خلال الفترة الحالية، تمهيدًا للتعاقد معهم خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية فإن البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفريق، كلف مدربًا أجنبيًا وآخر وطنيًا، لرصد أداء الرباعي وتقييمهم بصورة نهائية، لتحديد مدى حاجة الفريق لهم من عدمه. (طالع التفاصيل)

رسميًا | ناصيف البياوي يخلف اسكندر القصري في تدريب العدالة

أعلن العدالة رسميًا عن تعاقده مع التونسي ناصيف البياوي لخلافة اسكندر القصري في تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وأقام العدالة اليوم احتفالية وداعية لمدربه السابق وجهاز الفني شارك فيها رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين.