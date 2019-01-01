أخبار الدوري السعودي: النصر مهدد بجوليانو وجيسوس يرفض ترك كاريلو

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم وكيف يعد كل منهم العدة قبل ميركاتو الشتاء

لم يكن سوق انتقالات صيف 2019 في السعودية كسابقه بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصر على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها، وكيف يمكنها خطف بعض اللاعبين المميزين قبل الزخم الذي قد يحدث عليهم مع فتح باب الانتقالات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

النصر مهدد في جوليانو

لا يزال نادي بالميراس البرازيلي يحاول الحصول على خدمات البرازيلي جوليانو؛ لاعب النصر السعودي، رغم تمسك الأخير به.

ووفقًا لتقارير صحفية برازيلية فإن بالميراس سيحاول بقوة ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل بأي طريقة كانت، سواء كانت بمقابل مادي أو صفقة تبادلية.

وأوضحت التقارير البرازيلية أن رافائيل فيجا؛ لاعب وسط النادي البرازيلي، هو الخيار حال طلب النصر التبادل، حيث يرغب العالمي في التعاقد معه بالفعل.

جيسوس عينه على كاريلو

كما كان الحال في الدوري البرتغالي مع بنفيكا ثم جلبه معه إلى الهلال، فإن البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني لفلامنجو البرازيلي، لا يزال راغبًا في إحضار البيروفي أندريه كاريلو؛ جناح الزعيم، إلى فريقه.

صحيفة "elcomercio" أوضحت أن العلاقة بين جيسوس وكاريلو مميزة للغاية، لكن إمكانيات فلامنجو المادية لم تساعده في التعاقد مع البيروفي.

وأشارت الصحيفة أن المدرب البرتغالي عازم على ضم الجناح البيروفي إلى فريقه المقبل عقب رحيله عن فلامنجو.

النصر يبحث عن حارس

يسعى النصر لضم حارس ثالث بجوار الأسترالي براد جونز والسعودي وليد عبد الله، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت تقارير صحفية أن أمين بخاري؛ حارس مرمى الاتحاد، على رادار مسؤولي العالمي، حيث يُنتظر بدء المفاوضات مع وكيله خلال الأيام القليلة المقبل.