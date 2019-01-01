أخبار الدوري السعودي: حقيقة عرض الأهلي لمدافع الزمالك والاتحاد يجهز لاستعادة حارسه

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم وكيف يعد كل منهم العدة قبل ميركاتو الشتاء

لم يكن سوق انتقالات صيف 2019 في السعودية كسابقه بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصر على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها، وكيف يمكنها خطف بعض اللاعبين المميزين قبل الزخم الذي قد يحدث عليهم مع فتح باب الانتقالات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 16 نوفمبر 2019، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

حقيقة عرض الأهلي لمدافع الزمالك

نفى أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، تلقي ناديه عرضًا رسميًا من أهلي جدة للتعاقد مع محمود علاء؛ مدافع الأبيض، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

عديد التقارير الصحيفة كانت قد أكدت تواصل مسؤولي الراقي مع مدافع الفارس الأبيض، لاستطلاع رأيه قبل تقديم عرض رسمي لإدارة القلعة البيضاء.

وأكد أمير مرتضى رفض إدارة الزمالك الاستغناء عن أي عنصر من العناصر الأساسية بالفريق، موضحًا أنه سيتم تحديد الاحتياجات مع ميتشو؛ المدير الفني، في الوقت المناسب، وعليه سيتحدد الراحلون والباقون. (طالع التفاصيل)

الاتحاد يجهز لاستعادة حارسه

يبدو أن البرازيلي جروهي؛ حارس مرمى الاتحاد، على موعد من الانتقال من لائحة الاستثمار إلى قائمة العميد في الميركاتو الشتوي المقبلة.

وأوضحت الصحيفة "عكاظ" أن إدارة العميد تنوي قيد الحارس البرازيلي في القائمة بدلًا من التشيلي لويس خيمينيز، الذي فسخ عقده مع النادي في سبتمبر الماضي. (طالع التفاصيل)