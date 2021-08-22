أخبار الدوري السعودي: جوميس ليس الأهم في الهلال وتحديد بديل هنريكي

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأحد 22 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 22 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 22 أغسطس 2021:

تعثر مفاوضات الأهلي وأنسيلمو

تعثرت مفاوضات الأهلي لضم أنسيلمو بسبب رفض الوحدة عقدًا بمبلغ 11 مليون ريال مقابل ضم اللاعب.

وقررت إدارة النادي التمسك باللاعب وحل الأزمة بعد أن كان اللاعب على وشك إنهاء عقده مع النادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المادية.

تحديد المرشح لخلافة كاريلي في الاتحاد

من المرجح إقالة المدير الفني الحالي لنادي الاتحاد بعد هزيمة الفريق أمام الرجاء المغربي في نهائي البطولة العربية، وهناك توقعات بأنه في حالة إقالة المدرب الحالي البرازيلي فابيو كاريلي قد يكون المرشح الأول لقيادة الفريق هو المدرب الروماني كوزمين كونترا.

وجاء هذا التصريح على لسان الإعلامي عادل الماس عبر تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

في حال اقالة المدرب كاريلي من تدريب الاتحاد @ittihad .. الاقرب لخلافته المدرب الروماني كوزمين كونترا . pic.twitter.com/3uJe2dYMh9 — Adel Almas (@almas_adel) August 22, 2021

جوميس ليس اللاعب الأهم في الهلال!

جوميس ليس هو اللاعب الأهم في الهلال هذا ما صرح به الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، حيث اعتبر أنه لا يوجد لاعب في الفريق يمكنه تعويض دور سلمان الفرج لذلك يعتبر سلمان هو اللاعب الأهم في الفريق.

وبحسب تصريحات الإعلامي، فإن الزعيم لا يمتلك لاعب قادر على القيام بدور الفرج حتى عبد الله عطيف.

هنريكي يقترب من الرحيل والاتحاد يحدد بديله

أعلنت بعض التقارير عن رغبة إدارة نادي الاتحاد في الاستغناء عن خدمات اللاعب البرازيلي برونو هنريكي.

وجاء ذلك بعد المستوى الضعيف الذي ظهر به في نهائي البطولة العربية، وقررت الإدارة استبعاد اللاعب البرازيلي لتتمكن من قيد نياكاتي الذي اقترب من التوقيع.

قرار مفاجئ من النصر ضد مينيزيس

أشارت صحيفة "الوطن" السعودية، إلى أن إدارة النصر تدرس التخلي عن مدرب الفريق مانو مينيزيس، وذلك بعد الغضب العارم الذي تسبب فيه عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام الفيصلي.

إدارة العالمي حددت فترة التوقف القادمة، عقب مباراة التعاون المقرر لها يوم الخميس القادم، من أجل تحديد موقفها من المدرب البرازيلي سواء بإقالته أو استمراره.