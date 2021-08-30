أخبار الدوري السعودي اليوم: الأهلي يحدد بديل فييسا والنصر يعير حارسه

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021:

الأهلي يحدد بديل فييسا

أشارت تقارير صحفية اليوم إلى أن الأهلي السعودي حددت بديل ليوبومير فييسا الذي يرغب الفريق في رحيله قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة عكاظ، فإن البديل المنتظر هو لاعب الريان القطري فرانك كوم، والذي انضم له قادمًا من الترجي في 2019.

النصر يعير حارسه للفتح

أعلن نادي النصر السعودي عن إعارة حارس الفريق وليد العنزي لنادي الفتح حتى نهاية الموسم الحالي.

وتلقى النصر عدد من العروض من أجل ضم حارسه، وتمت الموافقة على عرض الفتح حيث أنه الأعلى ماليًا.

جارديم يرفض رحيل المفرج للتعاون

عدد من التقارير الصحفية تحدثت اليوم عن رفض مدرب الهلال ليوناردو جارديم عرض نادي التعاون من أجل ضم متعب المفرج على سبيل الإعارة.

وبحسب الرياضية، فإن إدارة الهلال ترعب في استمرار المفرج مع الفريق لعدم وجود بديل في مركز قلب الدفاع.

خاص | عرضان من النصر لأنسيلمو

وفقًا لمصادر "جول" فإن العالمي لا يمانع في الحصول على خدمات أنسيلمو حتى وإن كان على سبيل الإعارة، وبالفعل قدم عرضين، أحدهما للبيع وآخر للإعارة، كي لا يترك مجالًا لإدارة فرسان مكة للرفض.

وأوضحت مصادرنا أن عرض النصر للحصول على خدمات البرازيلي على سبيل البيع النهائي تبلغ قيمته 11 مليون ريال، بجانب الاستغناء عن 9 ملايين ريال مستحقات لها عند الوحدة، والمتبقية من إعارة الثنائي عبد الإله العمري وعبد الله العويشير للأخير، أي إجمالي 20 مليونًا.

أما عرض الاستعارة، فإن النصر مستعد لدفع ثلاثة ملايين ريال دفعة واحدة، بجانب التنازل عن التسعة ملايين أيضًا، أي إجمالي 12 مليونًا.

وتشير مصادر "جول" إلى أن الوحدة قريب من الموافقة على عرض الإعارة، رافضًا الاستغناء عن اللاعب بشكل نهائي، للاستعانة به من جديد، على أمل العودة لدوري المحترفين في الموسم المقبل.

مفاجأة بشأن مستقبل عبد الرزاق حمد الله مع النصر

وفقًا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية فإن إدارة النصر اتفقت بشكل مبدئي مع حمد الله لتمديد عقده لمدة عامين مقبلين مع تحسين مزاياه.

وأوضحت الصحيفة أن قرار تجديد عقد المهاجم المغربي يأتي بعد مساهمته بشكل إيجابي في احتلال الفريق المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مرور ثلاث جولات، بالإضافة إلى سعي الإدارة للحفاظ على نجوم الفريق، للمنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم الجاري.

صاحب الـ30 عامًا شارك في مباراتين في الدوري المحلي بالموسم الجاري، نجح خلالها في إحراز ثلاثة أهداف.

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