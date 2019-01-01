أخبار الدوري السعودي: رغم عدم ممانعة النصر، توقف مفاوضات فناربخشة مع أحمد موسى

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء11ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم وكيف يعد كل منهم العدة قبل ميركاتو الشتاء

لم يكن سوق انتقالات صيف 2019 في السعودية كسابقه بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصر على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها، وكيف يمكنها خطف بعض اللاعبين المميزين قبل الزخم الذي قد يحدث عليهم مع فتح باب الانتقالات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

فشل مفاوضات فناربخشة مع أحمد موسى

أكدت تقارير صحفية سعودية فشل مفاوضات نادي فناربخشة التركي من أجل التعاقد مع اللاعب الدولي النيجيري أحمد موسى لاعب نادي النصر الحالي.

التقارير قالت إن إدارة النصر تلقت عدداً من العروض لاستعارة المحترف النيجيري أحمد موسى خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن أقوى العروض كان من نادي فناربخشة التركي؛ إلا أن النادي التركي انسحب من المفاوضات بسبب الراتب العالي للاعب النيجيري.

الهلال يؤجل تجديد عقد عبدالله المعيوف

قررت إدارة نادي الهلال السعودي تأجيل فتح ملف تجديد عقد الحارس الدولي عبدالله المعيوف خلال الفترة الحالية، حتى إنهاء مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم للأندية.

ويُشارك الزعيم في المحفل العالمي الذي ينطلق يوم الأربعاء المُقبل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يقص مشواره أمام نادي الترجي التونسي بطل إفريقيا.

المعيوف ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل، على أن ينضم له في صيف 2020.

الوحدة يتطلع لتوقيع عقد مع لاعب الشباب

قالت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الوحدة السعودي تسعى للتعاقد مع اللاعب حسان تمبكتي لاعب نادي الشباب المُعار لكبير مكة خلال الموسم الحالي.

التقارير أشارت إلى أن المدير الفني دانيال كارينيو مدرب الوحدة وافق على فكرة التفاوض مع نادي الشباب لشراء عقد اللاعب المعار حاليًا لنادي الوحدة صخرة الدفاع الدولي حسان تمبكتي.

ويأتي هذا الموقف على خلفية المستويات المتميزة التي قدمها اللاعب مع ناديه الحالي الوحدة، وكذلك حضوره المميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

الاتحاد يُبقي على رحيل بريجوفيتش وفيلانويفا على أعتاب الرحيل

أوضحت تقارير صحفية أن المدرب الهولندي لنادي الاتحاد تين كات، قرر الإطاحة بالمحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا من أجل استبداله بمحترف جديد.

وظهر اللاعب التشيلي بمستوى منخفض خلال الفترة الأخيرة، وفي الوقت نفسه يمتلك فيلانويفا حاليً عرضًا من دوري بلاده وبالتحديد نادي "كولو كولو".

في الإطار نفسه، يرغب المدير الفني الهولندي في الإبقاء على المهاجم الصربي الكساندر بريجوفيتش، وعدم التسرع في قرار رحيله من استمراره؛ كون المهاجم قد يعود إلى مستواه الحقيقي.

تقارير - أحمد موسى يتوجه لتركيا للتفاوض مع فناربخشة

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن النيجيري أحمد موسى جناح النصر السعودي، دخل دائرة اهتمامات فناربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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تألق عبد الإله المالكي يلغي فكرة ضم لاعب وسط أجنبي للاتحاد

ذهبت فكرة ضم لاعب وسط أجنبي للاتحاد خلال يناير القادم أدراج الرياح بعد متابعة بطولة كأس الخليج العربي 24 المقامة في قطر حاليًا وخاصة المنتخب السعودي.

إذ اقتنعت إدارة الاتحاد بمنح الفرصة كاملة لنجم وسط الأخضر "عبد الإله المالكي" بعد أدائه الممتاز مع المنتخب في خليجي 24 ومساهمته الجادة في الوصول لنهائي البطولة بعد تخطي قطر في نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

السويج وهيلدر أبرز المرشحين لتدريب الشباب

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الشباب السعودي استقرت على مرشحين رئيسيين لاختيار أحدهما لتدريب الفريق الأول خلفًا للمقال خورخي ألميرون وحتى نهاية الموسم الجاري.

الصحيفة السعودية أوضحت أن الشباب حدد اسمي التونسي عمار السويح والبرتغالي هيلدر كريستوفاو للتعاقد مع أحدهما لتولي مسؤولية تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

ومن المتوقع أن يُحسم الاختيار لغلق هذا الملف نهائيًا خلال الأيام القليلة القادمة، حتى يكون الفريق جاهزًا لاستئناف الدوري السعودي بعد انتهاء بطولة كأس الخليج العربي 24. (طالع التفاصيل)

يحيى بخش ينفي رحيل فهد المولد

كشف يحيى بخش المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد السعودي حقيقة الأنباء المترددة عن إمكانية رحيل لاعب الفريق الأول فهد المولد إلى أحد أندية دوري المحترفين السعودي.

وغرد بخش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “انتشرت أخبار على انتقال نجم الاتحاد فهد المولد إلى أحد الأندية، أحب أنوه بأن هذا الكلام غير صحيح وعقد اللاعب فهد المولد ساري حتى 2022″.

وتابع: “وإدارة الاتحاد متمسكة بنجومها وداعمه لهم في الحضور والغياب، كل التوفيق والأماني للنمر فهد المولد ويعود لنا أقوى”.