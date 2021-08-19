أخبار الدوري السعودي: النجار يرحل عن الشباب والهلال يفاوض سالم والبريك

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الخميس 19 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 19 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 19 أغسطس 2021:

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي الهلال السعودي، بدأت في مفاوضات تجديد عقد ثنائي الفريق، سالم الدوسري ومحمد البريك.

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن إدارة الهلال تريد حسم تجديد ثنائي الفريق، قبل أن يدخلا الفترة الأخيرة من عقدهما مع الفريق.

أعلن نادي الباطن، بشكل رسمي حصوله على شهادة الكفاءة المالية، ليتمكن من تسجيل لاعبيه الجدد ومشاركتهم في الدوري بداية من المباراة القادمة.

ويلعب الباطن أمام أبها مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

أوضح فابيو دي ليما، لاعب الوصل الإماراتي، حقيقة مفاوضته مع نادي الاتحاد، للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد دي ليما في تصريحات تلفزيونية، أنه تلقى عرضًا من الاتحاد للتعاقد معه، ولكنه رفضه في الوقت الذي كان يتفاوض فيه مع الوصل لتجديد عقده.

أعلن نادي الشباب، بيع ما تبقى من عقد لاعبه عمار النجار لنادي ضمك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت إدارة الشباب قد وقعت مع النجار عقدًا احترافيًا في يناير الماضي، لمدة موسمين قادمًا من نادي أبها.

وجه ألكساندرو ميتريتسا، لاعب الأهلي السابق رسالة لجمهور فريقه، عقب فسخ تعاقده مع الراقي ورحيله بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب ميتريتسا عبر حسابه الشخصي على موقع إنستاجرام: "شكرًا على تجربتي مع الأهلي، كان من دواعي سروري تمثيل الفريق، وأنا ممتن جدًا للدعم الذي وجدته من الجماهير، وشكرًا مرة أخرى، وأتمنى لكم التوفيق في المستقبل".