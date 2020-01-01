أخبار الدوري السعودي: الشباب يتجاهل تجديد عقد فاروق بن مصطفى

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 5 مارس 2020، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم بعد نهاية الميركاتو الشتوي

لم يكن سوق انتقالات شتاء 2020 في السعودية كسابقه الصيفي بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصرة على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها.

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 5 مارس 2020 ، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

إدارة الشباب لن تُجدد عقد فاروق بن مصطفى

كشفت مصادر مطلعة أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان لا تنوي تجديد عقد الحارس الدولي التونسي فاروق بن مصطفى، حيث يتوقع أن يكون هذا الموسم هو الأخير للحارس مع النادي العاصمي.

ضمك يتعاقد مع غازي العيادي

أنهت إدارة نادي ضمك تعاقدها الرسمي مع اللاعب غازي العيادي (23 عاماً) لاعب الأفريقي التونسي السابق لتمثيل فريق ضمك لمدة 6 أشهر قادمة بدلاً عن البرازيلي رفائيل كوستا، والذي تعرض لإصابة الرباط الصليبي في الركبة، وبذلك ينفي هذا التعاقد التقارير التي ربطت النادي بالتعاقد مع المخضرم يايا توريه.

بيتروس باقٍ في النصر

وصل نادي النصر إلى اتفاق نهائي مع محترفه البرازيلي بيتروس، لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بعدما قاد عبد الرحمن الحلافي؛ المشرف العام على الكرة، المفاوضات مع وكيله خلال الفترة الماضية. (طالع التفاصيل)

مصير ثلاثي الهلال مهدد

لم يحسم الهلال بعد مصير الثلاثي الأجنبي؛ الفرنسي بافيتيمبي جوميس، الإيطالي سباستيان جيوفينكو والبرازيلي كارلوس إدواردو، حيث هناك اتجاه بعد تجديد عقودهم.

المصادر أوضحت أن هناك عاملين رئيسيين هما ما سيستند عليه مجلس الزعيم حال اتخاذ قرار رحيلهم، وأنه بالفعل بدأ البحث عن بدائل. (طالع التفاصيل)

عوض خميس حائر بين ثلاثة أندية

أكدت تقارير صحفية أن عوض خميس؛ لاعب النصر، لديه أكثر من عرض خلال الفترة الحالية، على رأسهم عرض من اتحاد جدة وآخر من الشباب.

ويعد عرض العميد هو الأقرب للاعب في ظل كونه الأكبر ماديًا، إلا أنه يمنح الأفضلية للنصر حال تقديم عرض موازي. (طالع التفاصيل)

كاريلي يتلقى عرضًا للعودة إلى الدوري البرازيلي

تقارير برازيلية أشارت إلى أن نادي أتلتيكو مينيرو كان يستهدف التعاقد مع كاريلي من أجل تعويض المدير الفني رفائيل ​دوداميل​، الذي تعرض للإقالة من منصبه بسبب سوء النتائج.

وأشارت الصحيفة إلى أن عرض النادي البرازيلي لكاريلي قوبل بالرفض، مشيرًا إلى صعوبة رحيله عن الفريق الاتحادي في الوقت الحالي.

وقال كاريلي، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البرازيلية أمس، "العودة في هذه اللحظة إلى الدوري البرازيلي أمر مستحيل، لا أفكر في مغادرة الاتحاد". طالع التفاصيل

الأهلي يتعاقد مع ميلويفيتش

أعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد أقالت المدرب السويسري كريستيان جروس لتراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية قبل أن يتعاقد مع ميلويفيتش بشكل رسمي اليوم. طالع التفاصيل

الأهلي ينفي التفاوض مع كارتيرون

كشف نادي أهلي جدة السعودي حقيقة الأنباء التي تم تداولها بشأن وجود مفاوضات مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك الحالي.

فيصل زيد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي قال في تصريحات تلفزيونية : "في الفترة الأخيرة، كان هناك بالفعل مفاوضات مع عدة مدربين، ولكن ما يشاع بشأن التفكير في كارتيرون غير صحيح". طالع التفاصيل

الأهلي يصرف النظر عن مدرب الزمالك

كشفت تقارير صحفية سعودية عن مفاجأة كبيرة بعدما أوضحت الطريق الذي وصلت له مفاوضات إدارة الأهلي الحالية مع مدير فني جديد للفريق لخلافة المدير الفني السويسري كريستيان جروس.

صحيفة «الوطن» بحسب مصادرها قالت أن إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة، اعتذرت من مدرب الزمالك المصري، الفرنسي باتريس كارتيرون، ووكيل أعماله.

وقالت الصحيفة أن هذا القرار يأتي بعد وجود انفراجه في المفاوضات بين النادي الأهلي والمدير الفني الصربي فالدان ميلوفيتش.

الاتحاد يُنافس الرائد على توقيع لاعب وسط الفيحاء

دخل نادي الاتحاد في منافسة شرسة مع الرائد للفوز بتوقيع عبد الرحمن البركة لاعب وسط الفيحاء الذي دخل الفترة الحرة في تعاقده ويحق له التوقيع لأي فريق جديد دون العودة لإدارة ناديه وفي صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد صاحب الـ29 عامًا مع الفيحاء بنهاية الموسم الجاري، وقد أكد رئيس النادي "عبد الله أبانمي" رغبتهم الجادة في تجديده، كما أشار لأن تلك كذلك رغبة البركة، موضحًا أنه لا يعلم شيئًا عن أي عروض وصلت اللاعب.

الوحدة يتعاقد مع حارس الأهلي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن نجاح إدارة نادي الوحدة السعودي في التعاقد مع حارس النادي الأهلي باسم عطاالله لمدة 3 سنوات قادمة.

وقالت التقارير أن تعاقد الوحدة مع الحارس يأتي بعد دخوله فترة الانتقالات الحرة التي تسمح له التوقيع لأي فريق دون الرجوع لناديه. طالع التفاصيل

الوحدة يضم محمد العمري من الرائد مجانًا

أعلن الوحدة السعودي رسميًا تعاقده مع محمد العمري مدافع الرائد في صفقة انتقال حر استغلالًا لدخوله الفترة الحرة من تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح حساب النادي على تويتر أن الإدارة برئاسة سلطان أزهر نجحت في إتمام إجراءات ضم الظهير الأيسر لمدة 3 سنوات تبدأ مع بداية الموسم الجديد عقب نهاية عقده مع الرائد.

فيلانويفا يفكر بالعودة إلى تشيلي بنهاية الموسم

كشف كارلوس فيلانويفا لاعب الفيحاء المنضم له من الاتحاد خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي أنه يهدف للرحيل عن الدوري السعودي والعودة إلى بلاده تشيلي بنهاية الموسم الجاري.

صانع الألعاب صاحب الـ34 عامًا أجرى حوارًا مع النسخة التشيلية من صحيفة آس قال فيها "قرأت الأخبار حول اهتمام كولو كولو بالتعاقد معي وسعدت بها جدًا، لقد شعرت بالفخر لأن اللعب في أكبر أندية تشيلي يُعد أمرًا جميلًا، لكن الحقيقة انه لم يكن هناك أي تواصل معي من أي شخص في كولو كولو".

أضاف حول إمكانية العودة إلى تشيلي "عقدي مع الفيحاء يستمر حتى يونيو القادم، تفكيري دومًا كان العودة إلى تشيلي، آمل أن يصلني عرض حقيقي وأن أكون ضمن اهتمامات الفرق الكبيرة في تشيلي".

ميلويفيتش يرفع طلباته المالية للأهلي

أشارت تقارير صحفية إلى أن المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش زاد من مطالبه المالية في طور مفاوضاته مع إدارة النادي الأهلي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي

.وبحسب صحيفة "الرياضية" رفع الصربي مطالبه المالية بعد علمه بإقالة المدرب السويسري كريستيان جروس مؤخرًا.

الشباب يستهدف التعاقد مع النصر

أفادت تقارير محلية اليوم أن إدارة الشباب قدّمت عرضًا رسيمًا للاعب خط وسط نادي النصر عوض خميس مدته عامين.

ودخل عوض خميس في الفترة الحرة التي تخوّله التوقيع مع أي نادي دون الرجوع لنادي.

عروض آسيوية وبرازيلية تستهدف كارلوس إدواردو

قالت تقارير صحفية أن البرازيلي كارلوس إدواردو يمتلك عددًا من عروض الاحتراف خلال الفترة الحالي من أندية آسيوية وبرازيلية، للرحيل عن صفوف الفريق الهلالي.

وكان إدواردو قد دخل في فترة الانتقالات الحرة يناير الماضي حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ ويرحل عن صفوف الهلال مجانًا نهاية الموسم.

الهلال يحسم مصير عبدالله المعيوف

أعلن نادي الهلال السعودي، تجديد عقد لاعبه عبد الله المعيوف، حارس مرمى الفريق، لمدة 3 أعوام قادمة، قبل نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

المعيوف كان أعلن عبر تصريحات تليفزيونية، عن أنه اتفق مع مسؤولي الهلال على تجديد العقد، بعد نهاية مباراة الهلال أمام شباب الأهلي دبي. طالع التفاصيل

ميلوفيتش يقترب من خلافة جروس في الأهلي

صحيفة "عكاظ" بحسب مصادرها قالت أن مسؤولي الراقي فتحوا باب المفاوضات مع المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش، من أجل حسم التعاقد معه.

وأشارت التقارير إلى أن المفاوضات بين الجانب الأهلاوي والمدرب ميلوفيتش وصلت إلى مراحل متقدمة، واقترب الطرفان من الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد. طالع التفاصيل

غموض مصير إدواردو مع الهلال

زاد مارسيلو بينهيرو وكيل أعمال البرازيلي كارلوس إدواردو، الغموض حول مستقبل موكله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعدما أكد أن كل الاحتمالات قائمة أمامه.

وأوضح بينهيرو، بحسب «ياهو سبورتس»، أن إدواردو تلقى الكثير من العروض للرحيل عن الهلال من بينها الانضمام إلى العين الإماراتي أو جيريمو البرازيلي، إلا أنه لم يحسم أيًا منها خاصة أن رغبته الأولى الاستمرار مع الزعيم لاستكمال نجاحاته.

إدارة الأهلي تقترب من المدرب الجديد

بدأ مسؤولي النادي الأهلي السعودي التحرك من أجل من حسم أمر التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق الأول خلال ما تبقى من الموسم الكروي 2019\2020.

وكانت إدارة الراقي قد أعلنت إقالة المدير الفني السويسري كريستيان جروس بسبب سوء النتائج التي عانى منها الفريق مؤخرًا.