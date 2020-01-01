أخبار الدوري السعودي: كاريلي وفلادان ميلويفيتش ضمن خيارات الاتحاد لخلافة تين كات

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم بعد نهاية الميركاتو الشتوي

لم يكن سوق انتقالات صيف 2019 في السعودية كسابقه بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصر على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها.

المزيد من الفرق

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020 ، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

الصربي ميلويفيتش يدخل حسابات الاتحاد

صحيفة "عكاظ" بحسب مصادرها قالت أن كاريلي فاجئ المفاوض الاتحادي باشتراطات مالية وميزات إضافية تضاف ضمن بنود العقد.

وقالت الصحيفة أن تعثر هذه المفاوضات جعل البوصلة تتحول للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، من أجل بحث إمكانية التعاقد معه. طالع التفاصيل

الاتحاد يفاوض فابيو كاريلي

قالت تقارير صحفية برازيلية أن المدير الفني فابيو كاريلو قد يعود إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين من جديد خلال الفترة المُقبلة، بعدما خاض من قبل تجربة سابقة مع نادي الوحدة.

صحيفة "جلوبو" البرازيلية بحسب مصادرها قالت أن كاريلي المدير الفني السابق لنادي كورينثيانز البرازيلي، والذي تمت إقالته من النادي البرازيلي، أصبح مطلوبًا في نادي اتحاد جدة السعودي. طالع التفاصيل

الاتحاد يُعلن إقالة تين كات

أعلن نادي الاتحاد اليوم الثلاثاء إقالة مدربه الهولندي تين كات من منصبه بعد سلسلة من النتائج السلبية التي مُني بها الفريق في الدوري.

وتعاقد الاتحاد مع تين كات في نوفمبر الماضي بعقد لمدة سنتين ونصف خلفا للمدرب التشيلي لويس سييرا. طالع التفاصيل

بيتروس يُقرر الرحيل عن النصر

توقعت تقارير صحفية سعودية رحيل اللاعب البرازيلي بيتروس لاعب وسط نادي النصر السعودي عن فريقه خلال نهاية الموسم الجاري 2019\2020.

ودخل بيتروس الفترة الحرة في شهر يناير الماضي، وهي الفترة التي تتيح للاعب التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة ناديه.

الهلال يبدأ البحث عن أجانب جُدد

صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها قالت أن إدارة نادي الهلال بدأت مساعيها للبحث عن ثلاثة محترفين أجانب للموسم المقبل.

وتأتي هذه الخطوة نظرًا لقرب انتهاء عقود ثلاثة من محترفي الفريق مع نهاية الموسم الجاري، الفرنسي جوميس والإيطالي جيوفينكو والبرازيلي إدواردو.

الهلال مهتم بضم فالكاو

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن نادي الهلال السعودي، قدم عرضًا إلى جالطة سراي التركي، للحصول على خدمات المهاجم الكولومبي رادميل فالكاو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. طالع التفاصيل

الاتحاد يفشل في تسويق برجيوفيتش وجوناس

كشفت تقارير صحفية مُقربة من نادي اتحاد جدة السعودي عن فشل الإدارة في تسويق الثنائي الأجنبي الصربي بيرجوفيتش والبرازيلي جوناس، حتى الآن.

وقالت صحيفة "عكاظ" بحسب مصادرها أن هذا الأمر يعود إلى ارتفاع قيمة عقد الثنائي، مما يجعل التعاقد معهما أمرًا صعبًا في ظل عدم ظهورهم بشكل جيد مؤخرًا. طالع التفاصيل

أيمن عبدالنور مطلوب في الدوري السعودي

أكد عبدالقادر الجلالي وكيل اللاعب أيمن عبدالنور أن وجهة اللاعب المُقبلة قد تكون إلى الدوري السعودي، خاصة بعدما طلب فسخ تعاقده مع نادي قيصري سبور التركي بسبب عدم الحصول على مستحقاته. طالع التفاصيل

الأهلي يفاوض مدرب صربي

صحيفة "عكاظ" بحسب مصادرها قالت أن مسؤولي الراقي فتحوا باب المفاوضات مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، لخلافة المدرب الحالي كريستيان جروس. طالع التفاصيل

جوميس يتطلع إلى الرحيل

قالت تقارير صحفية تركية أن الهداف الفرنسي جوميس مهاجم الهلال سيكتفي بما قدم لفريقه الحالي الهلال وينوي العودة لفريقه السابق جلطة سراي التركي، وذلك بحسب تقارير صحافية تركية تحدثت عن اقتراب وشيك للاعب للعودة لناديه السابق، بعد أن ينهي عقده الحالي مع الأزرق مع نهاية الموسم الحالي.

الفتح رفض التنازل عن علي الزعقان للشباب

قالت تقارير صحفية أن إدارة نادي الفتح رفضت فكرة انتقال لاعب خط الوسط علي الزعقان لصفوف نادي الشباب خلال سوق الانتقالات الشتوية، وذلك بعد دخول الإدارة الشبابية في أحاديث شفهية مع نظيرتها إدارة الفتح خلال فترة الانتقالات الشتوية حول إمكانية التعاقد مع اللاعب، إلاّ أن الإدارة الفتحاوية رفضت التخلي عن خدمات اللاعب الذي ينتهي عقده عام 2021م.

العدالة يُعيد نايف هزازي

حصل نادي العدالة الناشط بالدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة، على توقيع المهاجم السعودي نايف هزازي، قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الشتوية.

الاتحاد يتخلى عن جوناس

قررت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي الإطاحة باللاعب البرازيلي جوناس دي سوزا من قائمة الـ30 لاعباً من أجل قيد الصفقة الأخيرة للفريق.

وكانت إدارة العميد قد أعلنت تعاقدها مع اللاعب الايفواري ويلفريد بوني ليدعم هجوم الفريق الاتحادي خلال الفترة المُقبلة.

البلايلي يتمسك بالبقاء بالأهلي

تمسك الجزائري يوسف البلايلي؛ محترف الأهلي السعودي، باستكمال الموسم الجاري مع الراقي رغم تلقيه عرض احتراف بالدوري الفرنسي.

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية فإن البلايلي تلقى عرضًا من نادي أولمبيك نيم الفرنسي، إلا أنه قابله بالرفض، مفضلًا تأجيل البت في مستقبله إلى نهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

الهلال يفاوض فهد العبيد

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها قالت أن إدارة الزعيم فتحت خط مفاوضات مع نادي المجزل أحد أندية دوري الدرجة الأولى لضم فهد العبيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

ويلعب فهد العبيد في مركز الظهير الأيسر، وقد يكون خيارًا بديلاً للفريق بعد رحيل حسن كادش إلى صفوف نادي التعاون.

صراع بين النصر والشباب على لاعب أبها

يبدو أن الفترة المُقبلة ستشهد صراعًا بين إدارتا ناديي النصر والشباب على ضم أحد اللاعبين المحليين خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وبحسب التقارير فأن ناديي النصر والشباب يستهدفان التعاقد مع سميحان النابت، لاعب فريق أبها الأول لكرة القدم، في انتظار موقف ناديه.

الهلال مهتم بالتعاقد مع مهاجم مونتيري

يبدو أن إدارة نادي الهلال قد بدأت التخطيط لسوق الانتقالات الصيفية بقوة من الآن، من أجل دعم الفريق بلاعبين سوبر كما تصفهم الجماهير، وذلك بحسب ما كشفت تقارير صحفية مكسيكية.

التقارير المكسيكية أكدت أن نادي الهلال السعودي أحد المهتمين بالتعاقد مع مهاجم فريق مونتيري، روجيليو فونيس موري، صاحب الـ 28 عامًا، وذلك في ميركاتو الصيف المقبل.

بشكتاش يصرف النظر عن بريجوفيتش

كشفت تقارير صحفية تركية عن سبب توقف مفاوضات نادي بشكتاش التركي مع المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي الحالي.

وقالت الصحافة التركية أن صفقة انتقال اللاعب من الاتحاد إلى بشكتاش في طريقها للفشل بسبب المغالاة في الطلبات المالية من قبل بريجوفيتش.

الاتحاد يتعاقد مع السواط رسميًا

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعاقده رسميًا مع اللاعب عبدالمجيد السواط قادمًا من نادي التعاون السعودي عقب التوصل إلى اتفاق مع إدارة ناديه. طالع التفاصيل

رئيس جريميو البرازيلي ينفي مفاوضات جوليانو

نفى روميلدو بولزان جونيور، رئيس نادي جريميو البرازيلي، التفاوض مع اللاعي جوليانو دي باولا لاعب نادي النصر السعودي الحالي.

وحسم رئيس النادي البرازيلي هذه التقارير مؤكدًا أنه معجب جدًا بأداء جوليانو مع النصر، ولكن التعاقد مع اللاعب صعب؛ نظرًا لارتفاع قيمته المالية، والذي وصفه بأنه بعيد جدًا عن أحلام النادي البرازيلي.