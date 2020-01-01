أخبار الدوري السعودي: الجاسم ينتظر النصر والاتحاد يُبقي على كريم الأحمدي

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 2 أبريل 2020، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم بعد نهاية الميركاتو الشتوي

لم يكن سوق انتقالات شتاء 2020 في السعودية كسابقه الصيفي بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصرة على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها.

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 2 أبريل 2020 ، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

تيسير الجاسم ينتظر موقف النصر

أفادت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، أن نادي النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع لاعب الوسط تيسير الجاسم لدعم وسط الفريق.

وبحسب صحيفة "الوطن" فأن مصادر مُقربة من اللاعب أشارت إلى أن اللاعب يبحث العودة إلى منافسات الدوري السعودي من جديد وينتظر موقف إدارة النصر.

الاتحاد يرغب في تجديد عقد كريم الأحمدي

قالت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد ستخالف التوقعات وتجدد عقد اللاعب المغربي كريم الأحمدي الذي ينتهي عقده يوليو المُقبل.

وبحسب مصادر "الشرق الأوسط" فأن إدارة العميد تتجه لتجديد عقد اللاعب الذي ينتهي مطلع يوليو المقبل، قياساً بالعطاءات الفنية المميزة التي قدمها مع الفريق.

يوسف بلايلي يرغب في فسخ عقده مع الأهلي

قالت صحيفة "عكاظ" بحسب مصادرها أن يوسف بلايلي يرغب في فسخ تعاقده مع النادي بسبب عدم الحصول على مستحقاته خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب وضع موعداً نهائياً لتسليمه مستحقاته المتأخرة في الـ 10 من أبريل الجاري، قبل أن يُنهي عقده مع النادي من طرف واحد.

جيوفينكو قريب من العودة للدوري الإيطالي

توقعت تقارير صحفية إيطالية عودة اللاعب الدولي سيباستيان جيوفينكو مهاجم نادي الهلال إلى نادي بارما الإيطالي من جديد خلال الفترة المُقبلة. طالع التفاصيل

النصر ينفي مفاوضات فيجولي

أكد مسؤول نصراوي بحسب مصادر "الرياضية"، أن إدارة النصر لم تتحدث مع اللاعب الجزائري خلال الفترة الحالية، ولا توجد مفاوضات مع اللاعب. طالع التفاصيل

بالوتيلي قد يُقرب فالكاو من الهلال

قالت تقارير صحفية تركية أن نادي الهلال يترقب موقف اللاعب الدولي الكولومبي راداميل فالكاو مع ناديه الحالي جلطة سراي التركي.

وقالت التقارير أن تفكير إدارة النادي التركي في التعاقد مع ماريو بالوتيلي قد يكون سببًا في رحيل فالكاو إلى الزعيم الهلال. طالع التفاصيل

قائد الأهلي المصري ضمن خيارات الاتحاد

بات قائد الأهلي المصري حسام عاشور ضمن خيارات نادي الاتحاد؛ بداية من الموسم القادم 2020-2021

جوميس يُخطط للرحيل عن الهلال

قالت تقارير أن جوميس خاطب مسؤولي نادي جلطة سراي من أجل العودة للفريق مُجددًا نظرًا لما يمتلكه من علاقات جيدة مع إدارة النادي والجماهير إلا أنه وجد تجاهل من المسؤولين.

وأشارت صحيفة "fotospor" إلى أن التجاهل الذي وجده جوميس بسبب تواجد اللاعب راداميل فالكاو في قيادة هجوم الفريق ولا حاجة لخدماته حاليًا.

الاتحاد يتجاهل تجديد عقد كريم الأحمدي

كشفت تقارير صحفية محلية عن تخطيط إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لعدم تجديد عقد لاعب الوسط المغربي المخضرم كريم الأحمدي. طالع التفاصيل

كاريلي ينفي الرحيل عن الاتحاد

كشف البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لنادي الاتحاد حقيقة الأنباء التي أشارت خلال الفترة الماضية إلى عودته مُجددًا لمنافسات الدوري البرازيلي.

ونفى مدرب العميد كاريلي في تصريحاته لصحيفة terra البرازيلية حقيقة الأنباء التي أشارت إلى رحيله عن قيادة الاتحاد.

الاتحاد يعرض 15 مليونًا من أجل سعد بقير

قالت تقارير صحفية محلية أن نادي الاتحاد دخل في صراع رباعي من أجل التعاقد مع اللاعب التونسي سعد بقير لاعب نادي أبها الحالي. طالع التفاصيل

النصر يستهدف ياسين براهيمي

وفقًا لعدد من التقارير الصحفية، أكدت أن النصر يخطط، لضم النجم الجزائري المتألق ياسين براهيمي، جناح وصانع ألعاب الريان القطري، بداية من الصيف القادم.

مدرب الهلال يطلب تمديد عقد جوميس

أكدت تقارير صحفية سعودية رغبة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال في تجديد عقد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس لعام إضافي مع الفريق.

لابا كودجا مطلوب في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية إماراتية عن وجود اهتمام سعودي بالتعاقد مع اللاعب لابا كودجا مهاجم نادي العين الإماراتي الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

جمال بلعمري يكشف موقفه من الرحيل عن الشباب

جدد اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري، لاعب نادي الشباب، تأكيده على البقاء رفقة نادي الشباب خلال الفترة المُقبلة وعدم وجود أي نية للرحيل.

الدولي الجزائري قال في تصريحاته : "أحترم عقدي ولم أطالب بأي زيادة مالية، ولو أردت أن أطلب لكانت في بداية الموسم وليس الآن".