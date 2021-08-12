أخبار الدوري السعودي: الاتحاد قريب من الحافظ والنصر يحصل على الكفاءة المالية

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الخميس 12 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 12 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 12 أغسطس 2021:

علمت مصادر موقع جول، اقتراب الاتحاد من حسم صفقة عبد الله الحافظ، لاعب الوحدة الحالي والهلال السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

علم "جول" أن الصفقة ستتم بين الاتحاد والوحدة على سبيل الإعارة الموسمية مقابل 1.2 مليون ريال، وسيتقاضى اللاعب راتبًا في الموسم يقدر في حدود 3.6 مليون يورو.

أعلن نادي النصر صباح اليوم الخميس حصوله على شهادة الكفاءة المالية، بعد تقدمه بالأوراق والمستندات اللازمة لوزارة الرياضة السعودية.

وأصبح النصر الفريق الحادي العشر، الذي سيحصل على شهادة الكفاءة المالية، بعد الحزم، التعاون، أبها، الفتح، الفيصلي، ضمك، الهلال، الاتفاق، والرائد، والفيحاء، ليتمكن من قيد الصفقات الجديدة وإشراكهم في الدوري.

أشارت تقارير صحفية، إلى اتفاق إدارة الاتحاد مع لاعب الفريق سعود عبد الحميد، على تجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، خلال الفترة الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية، فإن إدارة العميد جهزت مقدم العقد المتفق عليه، ومن المنتظر أن يتم التوقيع الرسمي خلال أيام.

أفادت تقارير صحفية، إلى منح إدارة الهلال، الضوء الأخضر للاعب الفريق، أمير كردي للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكره الإعلامي عبد الله الحنيان، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، فإن إدارة الهلال سمحت للاعب الفريق بالنظر إلى العروض المقدمة له، بعد خروجه من حسابات المدرب ليوناردو جارديم.

علق نور الدين أمرابط، لاعب النصر السابق، على رحيله من صفوف العالمي، بعد الاتفاق الودي الذي تم بين الطرفين، مساء أمس الأربعاء.

وكتب أمرابط عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "شكرا على كل شيء لنادي النصر، لن أنسى أبدا هذا الوقت الجميل، سأشتاق لكم، حان الوقت لأقول وداعًا.. كل فترة جميلة لها نهاية. لقد استمتعت بوقتي هنا، أتمنى لكم الأفضل".