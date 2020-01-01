أخبار الدوري السعودي: لا مفاوضات بين السومة والأهلي وترحيب ببقاء الشهري في الهلال

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 6 يناير 2020، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم وكيف يعد كل منهم العدة قبل ميركاتو الشتاء

لم يكن سوق انتقالات صيف 2019 في السعودية كسابقه بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصر على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها، وكيف يمكنها خطف بعض اللاعبين المميزين قبل الزخم الذي قد يحدث عليهم مع فتح باب الانتقالات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 6 يناير 2020 ، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

حقيقة تسويق أزارو بالدوري السعودي

نفى أمير توفيق؛ مدير التعاقدات بالنادي الهلي المصري، ما تردد عن تسويق المغربي وليد أزارو؛ مهاجم الفريق، بالدوري السعودي خلال الميركاتو الشتوي الجاري. (طالع التفاصيل)

بعض التقارير كانت قد ربط بين زيارة محمود الخطيب؛ رئيس القلعة الحمراء، لتركي آل الشيخ هلال أدائه لمناسك العمرة مؤخرًا، وبين محاولة إيجاد عرض سعودي للمهاجم المغربي.

الوحدة يتراجع عن ضم السعيد

صرف نادي الوحدة السعودي النظر عن ضم المصري عبد الله السعيد؛ لاعب بيراميدز، إثر المغالاة المادية من قبل مسؤولي النادي المصري. (طالع التفاصيل)

السعيد كان قد خاض تجربة احترافية في أهلي جدة من قبل في صيف عام 2018 لمدة ستة أشهر، على خلفية أزمة "صفقة القرن" الشهيرة.

الرائد يفتح الباب أمام الهلال لضم الشهري

رحب فهد المطوع؛ رئيس نادي الرائد، بانتقال صالح الشهري؛ لاعب الفريق المعار إلى الهلال، إلى الزعيم بصورة نهائية، لكنه نفى أن يكون مسؤولو القلعة الزرقاء قد تقدموا بعرض رسمي للاعب حتى الآن.

وأوضح المطوع أنه لن يمانع، لكن سيراعي مصلحة نادي كونها الأهم بالنسبة له، بجانب رغبة اللاعب. (طالع التفاصيل)

الشباب يضم ثاني صفقاته

أعلن نادي الشباب تعاقده بشكل رسمي مع حسين القحطاني؛ لاعب وسط الفيصلي، على أن ينضم لليوث في نهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

حقيقة مفاوضات السومة والأهلي المصري

نفى أمير توفيق؛ مدير التعاقدات بالأهلي المصري، ما تردد عن دخول ناديه في مفاوضات مع السوري عمر السومة؛ مهاجم أهلي جدة، مؤكدًا أنه لاعب مميز، لكن لجنة التخطيط والجهاز الفني لم يخطرانه ببدء التفاوض معه. (طالع التفاصيل)

داكوستا يؤجل توقيعه لفريق جالطة سراي بسبب عرض آخر

المدافع المغربي مروان داكوستا، رفض التوقيع لنادي جالطة سراي، بعد تلقيه عرضًا من فريق تركي آخر، للمفاضلة بينهما. اقرأ التفاصيل

بريجوفيتش يقترب من الانتقال إلى بشكتاش التركي

اقترب الصربي بريجوفيتش، مهاجم الاتحاد، من الانتقال إلى بشكتاش التركي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة. اقرأ التفاصيل

النصر يرغب في ثلاثي الهلال

أكد سعود الصرامي، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، على أنه يتمنى ضم الثلاثي سلمان الفرج وسالم الدوسري وعبد الله عطيف، لاعبي الهلال، لناديه. اقرأ التفاصيل

الأهلي يضم ماركو مارين لاعب تشيلسي سابقًا.

أعلن الأهلي رسميًا اليوم تعاقده مع ماركو مارين صانع ألعاب ريد ستار الصربي والذي سبق له اللعب في عدة أندية أوروبية أبرزها تشيلسي وإشبيلية. (طالع التفاصيل).