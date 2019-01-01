أخبار الانتقالات: توتنهام يبحث عن بديل للوريس ونابولي يسعى خلف المغربي سفيان أمرابط

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة وريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 27 نوفمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم 27 نوفمبر 2019:

رئيس نادي فيورنتينا يحاول تجديد عقد فيديريكو كيزا

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "جازيتا ديلو سبورت" أن روكو كوميسو رئيس نادي فيورنتينا قد عقد اجتماعاً اليوم الأربعاء مع إنريكو والد فيديريكو كيزا لمناقشة مستقبل اللاعب.

تم ربط الجناح الإيطالي بالانتقال من الفيولا، خاصة بوجود إهتمام من بعض الفرق الإيطالية ومن بينها الإنتر، في حين يحرص رئيس النادي على تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً.

كما نشرت صحيفة "كورير ديلو سبورت" أنه قد يتم تقديم جابرييل باربوسا لاعب النيراتزوري إلى فيورنتينا كجزء من صفقة تبادليه مع كيزا.

أياكس على أعتاب تقديم عرض لبالاسيوس لاعب ريفر بليت

بحسب ما تم ذكرة في قناة "تي واي سي سبورت" الأرجنتينية أنه من المتوقع أن يُقدم أياكس عرضاً قيمته 15 مليون يورو لشراء لاعب خط وسط ريفر بليت البالغ من العمر 21 عاماً إسيكييل بالاسيوس.

يحتاج الفريق الأرجنتيني إلى جمع الأموال لتسوية عدة ديون، ولذا فالكثير من اللاعبين الموهوبين مثل بالاسيوس ولوكاس مارتينيز كوارتا من المتوقع أن نراهم في فرق أوروبا بعد ميركاتو الشتاء.

فابيو باراتيكي يُصرح أن راكيتيتش خارج حسابات يوفنتوس

أفادت بعض التقارير الخاصة أن يوفنتوس غير مهتم بالتعاقد مع لاعب خط وسط برشلونة إيفان راكيتيتش في نافذة انتقالات يناير.

حيث صرح فابيو باراتيكي المدير الرياضي للبيانكونيري يوم الثلاثاء قائلاً إلى قناة "إي إس بي إن" التليفزيونية "راكتيتيش لاعب راع، لكننا لسنا مهتمين بالتعاقد معه".

شارك راكيتيتش في ثمانية مباريات من أصل 13 مباراة خاضها البلاوجرانا في الدوري الإسباني حتى الأن.

توتنهام يسعى لإيجاد بديل لهوجو لوريس المُصاب

بحسب ما تمت إذاعته على المحطة الإذاعية الرياضية "Talk Sport" أن توتنهام مهتم بالتعاقد مع ألكساندر نوبل حارس مرمى شالكه.

في ظل إصابة هوجو لوريس وجرح ومشاكل باولو جازانيجا وضع السبيرز انظارهم على الحارس الموهوب الألماني صاحب الـ23 عاماً لسد فجوة هذا المركز.

شارك نوبل في 14مباراة عبر جميع المسابقات مع شالكة هذا الموسم.

نابولي يسعى خلف المغرب سفيان أمرابط لاعب فيرونا

وفقا لما اذاعته قناة "سكاي سبورت إيطاليا" أن نابولي على استعداد لتقديم عرض بقيمة 10 مليون يورو لشراء لاعب خط وسط هيلاس فيرونا سفيان أمرابط.

يأمل العمالقة الإيطاليون أن يتمكنوا من إعادة موسمهم الحالي إلى المسار الصحيح من خلال ضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً في يناير القادم.

ظهر سفيان في 13 مباراة بالدوري الإيطالي مع فريقه هذا الموسم.

إيفرتون لن يتخلى عن مويس كين في يناير

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن إيفرتون ليس لديه النية للتخلي عن مويس كين في ميركاتو الشتاء القادم.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً قد يغادر في نهاية الموسم، لكن الفريق ليس مستعد للتخلي عن استثماراتهم في اللاعب، والبالغة 27 مليون جنيه استرليني وهو ما تم دفعه للحصول على اللاعب في الصيف الماضي.

ظهر كين في تسع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز مع إيفرتون، لكنه لم يستطيع إحراز أي أهداف حتى الأن.