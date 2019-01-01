أخبار الانتقالات: وست هام يُخطط لبيع سانشيز وصراع إيطالي على كولوسفيسكي

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة وريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 25 نوفمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم 25 نوفمبر 2019:

أتلتيكو مدريد يدخل في قائمة المهتمين بهالاند

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "دون بالون" أن دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد يضع إيرلينج هالاند لاعب سالزبورج كهدف أساسي للفريق في الميركاتو الشتوي.

تراقب الكثير من الفرق الكبيرة كمانشستر يونايتد ، ريال مدريد و يوفنتوس عن كثب التقدم الذي يُحققه اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، ويتفاهم نادي سالزبورج في فكرة بيع اللاعب بمبلغ وقدره 100 مليون يورو.

سجل هالاند 26 هدفاً في 18 مباراة فقط خاضها مع ريد بول سالزبورج هذا الموسم على مستوى جميع المسابقات.

اهتمام مُشترك من يوفنتوس والإنتر بديان كولوسيفسكي

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "كالتشيوميركاتو" أن ديان كولوسيفسكي مدافع أتالانتا هو موضوع اهتمام كلٌا من يوفنتوس و الإنتر.

ذهب المدير الرياضي في البيانكونيري "فابيو باراتيكي" لمشاهدة اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، والمُعار حالياً لنادي بارما، لمشاهدة اللاعب في لقاء فريقه ضد بولونيا.

كما أن هناك بعض الاهتمام من مانشستر يونايتد وأرسنال باللاعب الذي تبلغ قيمته 30 مليون يورو.

وست هام يُخطط لبيع كارلوس سانشيز

وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" أن كارلوس سانشيز قد يغادر وست هام في الانتقالات الشتوية القادمة.

المطارق مستعدون لبيع اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً مقابل سعر منخفض في ميركاتو الشتاء، أو التخلي عنه على سبيل الإعارة.

لم يلعب سانشيز سوى 40 دقيقة فقط هذا الموسم مع وست هام في بطولة الدوري الإنجليزي.

كانتي سعيد في تشيلسي ولا يفكر في الانتقال لباريس

نشرت بعض الصحف الرياضية تقارير تكشف عن أسباب رفض نوجولو كانتي لاعب خط وسط تشيلسي الانتقال إلى باريس سان جيرمان ، وتصريحه بأنه سعيد ومستقر في غرب لندن.

تم ربط البطل الباريسي باللاعب البالغ من العمر 28 عاماً في المواسم الأخيرة.

كما أفادت بعض التقارير الخاصة بجول أن الأبطال الفرنسيون على استعداد لتقديم عرض جديد لكانتي في يوليو القادم.

ميلان يسعى لضم إبراهيموفيتش لمدة عام ونصف

أفادت بعض التصريحات الخاصة بصحيفة "كالتشيوميركاتو" أن زلاتان إبراهيموفيتش يقترب من الانتقال لميلان بعدما تلقى عرضاً لمدة عام ونصف من النادي الإيطالي.

وأضافت الصحفية أن اللاعب يدرب العرض بجديه بعد مغادرته لنادي جلاكسي الناشط في الدوري الأمريكي، ويحرص ناديه السابق "الروسونيري" على الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً مطلع الشهر المُقبل.

أوين أوتساوي مطلوب لدى باريس سان جيرمان وشالكه

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "صن" أن أوين أوتاسوي مدافع وولفرهامبتون مطلوب من كلٌ من باريس سان جيرمان و شالكه .

يلعب اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً في الوقت الحالي مع فريق النادي تحت سن 23 عاماً، وقد لفت انتباه العديد من الأنديه الأوروبية والتي من بينها أيضاً ليفربول و أرسنال ، بعد التقدم الرائع في الأداء الذي يُقدمه اللاعب.