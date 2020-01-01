أخبار الانتقالات: كروس يرحل عن ريال مدريد.. وإيكاردي بين باريس ويوفنتوس

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الجمعه 28 فبراير 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو صيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

المزيد من الفرق

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الجمعه 28 فبراير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الجمعه 28 فبراير 2020:​

كروس يرحل مع نهاية الموسم من ريال مدريد

تفاجئ الجميع من جلوس النجم الألماني توني كروس على مقاعد البدلاء أثناء مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام مانشستر سيتي، ليتأكد الجميع من وجود بعض الخلافات البسيطة بين اللاعب والإدارة حول مسألة تجديد تعاقده.

إدارة الميرينجي ترغب في تجديد دماء الفريق لذلك سيؤدي هذا إلى التضحية ببعض النجوم أبرزهم توني كروس الذي سيرحل إلى الدوري الإنجليزي بعد وجود عدة عروض له.

إيكاردي حائر بين باريس ويوفنتوس

يشعر النجم الأرجنتيني إيكاردي بالكثير من الحيرة في تحديد مصيره خلال الموسم المُقبل خاصة بعدما نجح في إثبات قدراته مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي بالإضافة إلى سعيه في مساعدة الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا.

في المقابل مسئولي نادي يوفنتوس يرغبون في إقناع اللاعب بالتواجد خلال الميركاتو الصيفي القادم بعدما رحل مانذوكيتش عن الفريق وعدم الإقتناع باللاعب الأرجنتيني هجوايين.

دانيل ستوريدج يرغب في العودة للدوري الإنجليزي

يسعى النجم الإنجليزي دانيل ستوريدج للعودة مُجدداً إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة أستون فيلا الذي تواصل مع وكلاء اللاعب ليكون أحد الصفقات الصيفية المُقبلة.

ستوريدج متواجد حالياً في نادي طرابزون التركي إلا أنه ابتعد كثيراً عن الأضواء، حيثُ لا يشعر بحالة جيدة في الدوري التركي لذلك لن يتردد كثيراً في الرحيل.

تيمو فيرنر هدفاً لقطبي الدوري الإنجليزي

يحاول نادي مانشستر يونايتد و ليفربول تقليص قائمة المهاجمين المطلوبين لديهم في لاعب وحيد هو تيمو فيرنر نجم نادي لايبزيج من اجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.

يورجن كلوب يعمل على الصفقة من جانب علاقاته القوية في ألمانيا ورغبة الكثير من اللاعبين الألمان في التواجد معه، بينما مانشستر يونايتد يلعب على نقطة قوة وحيدة هي الإغراءات المالية التي يُقدمها للاعب.

أرتيتا واثق في بقاء أوبامينج في أرسنال

يثق المدير الفني الإسباني أرتيتا مدرب نادي أرسنال في بقاء النجم الجابوني أوبامينج في صفوف الفريق حتى نهاية عقده عام 2رغم العروض التي تنهال عليه.

مهاجم أرسنال الذي ينافس بقوة على هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي يمتلك عروضاً من نادي برشلونة و الإنتر خلال الميركاتو الصيفي القادم.

مستقبل دي خيا غامض في مانشستر يونايتد

لم يعد مستقبل النجم الإسباني دي خيا واضح في نادي مانشستر يونايتد خلال الفترة الحالية فبعض المُقربين من النادي يؤكدون فكرة رحيلة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

الحارس الكبير لديه بعض العروض التي لم يُفصح عنها بينما الإدارة لم تعلن عن رغبتها في التجديد حتى الأن.