أخبار الانتقالات: ميلان يسعى خلف شاكا وبيدرو يُريد الرحيل عن تشيلسي

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة وريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 7 نوفمبر 2019.

المدير التنفيذي لليفربول: لا أتدخل أبدًا في سوق الانتقالات، لدي أعمالي الأخرى

مانشستر يونايتد يسعى لتقديم عرض جيد لإريكسن في يناير

أفادت بعض الخاصة بصحيفة "Express" أن مانشستر يونايتد متفائل بقدرتهم على الحصول على خدمات اللاعب كريستيان إريكسن لاعب خط وسط توتنهام في الانتقالات الشتوية القادمة.

أوشك عقد اللاعب الدنماركي على الانتهاء، حيث من المقرر أن يصبح اللاعب حراً في نهاية الموسم، وفي هذه الحالة فمن المتوقع أن يسعى ريال مدريد للحصول على توقيع اللاعب.

لذا فالشياطين الحُمر على استعداد لتقديم عرض جيد لإريكسن عند فتح سوق الانتقالات الشتوي، لتجنب الاضطرار إلى التنافس مع الملكي في الصيف المقبل.

موهبة بيرنلي "دوايت ماكنيل" يحافظ على تركيزه مع الفريق

أشارت بعض الصحف أن اللاعب دوايت ماكنيل الذي يحظى باهتمام الكثير من الأندية أمثال مانشستر يونايتد ويوفنتوس، لا يلتفت لكل ذلك، حيث يُركز اللاعب الشاب والموهوب على تقديم المزيد في بيرنلي.

وأضافت أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً يستقطب نظرات الإعجاب أيضاً من كلٌا من مانشستر سيتي، نيوكاسل، إيفرتون وولفرهامبتون.

تحديد موعد النظر في طعن تشيلسي على عقوبة الانتقالات

بيدرو يسعى لمغادرة تشيلسي في الانتقالات الشتوية القادمة

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "El Dorsal" أن بيدرو لاعب تشيلسي قد يسعى لمغادرة الفريق في يناير القادم.

تم ربط الإسباني بالانتقال إلى الصين، ولكن العمالقة الأتاك فنربخشه مهتمون أيضاً باللاعب.

ويأتي ذلك بعدما ظهر جناح البلوز في ثلاث مباريات فقط مع تشيلسي حتى الأن.

ميلان يسعى لضم اللاعب جرانيت شاكا بعد التوتر القائم بينه وبين إدارة أرسنال

بحسب ما نشرته صحيفة "Calcio Mercato" أن نادي ميلان يسعى لضم جرانيت شاكا لاعب خط وسط أرسنال.

يراقب الديافولو عن كثب وضع اللاعب السويسري، وسط شائعات بأنه متاح للبيع لتخفيف حدة التوتر التي يعيشها اللاعب في الجانرز.

حيث تم تجريده من شارة كابتن الفريق من قبل أوناي إيمري يوم الثلاثاء الماضي، بعد رد فعله المثير للجدل عن هجوم المشجعين بعد تعادل الفريق مع كريستال بالاس بنتيجة (2-2).

أرسين فينجر الأقرب لقيادة حقبة بايرن ميونخ القادمة

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "Bild" الألمانية أن أرسين فينجر والذي يُعد أسطورة في فترة قيادته لأرسنال هو الأقرب لأن يحل محل نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ.

وجاء ذلك بعدما صرح رالف رانكيك مدرب لايبزج الحالي عبر موكله الذي تحدث عن أن موكله لا يملك ما يبحث عنه البافاري، هذا بعدما كان رانكيك من أهم المرشحين لقيادة البطل الألماني خلفا لكوفاتش.

بيب جوارديولا لا يستبعد انتقاله إلى الدوري الإيطالي بعد انتهاء عقده

رفض بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي استبعاد انتقاله إلى الدوري الإيطالي في المستقبل، على الرغم من أنه نفى بشدة التقارير التي تُشير إلى أنه اقترب من الانتقال إلى يوفنتوس خلال الصيف.

ينتهي عقد جوارديولا مع بطل الدوري الإنجليزي في عام 2021، وكانت هناك بعض التكهنات التي تربطه بتحدي جديد خارج إنجلترا.

لم يقضي المدرب صاحب الـ48 عاماً مع فريق أكثر من 4 مواسم خلال مسيرتة التدريبية.