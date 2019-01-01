أخبار الانتقالات: هالاند لا يُعارض انتقاله ليوفنتوس وبيونتيك مُهدد بالرحيل

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأحد 10 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة وريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 10 نوفمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم 10 نوفمبر 2019:

إدارة أرسنال لا تفكر في إقاله أوناي إيمري

بحسب ما أفادت به صحيفة "Athletic" أن إدارة أرسنال لا تفكر في إقاله المدرب أوناي إيمري على الرغم من المستوى المتذبذب الذي يُقدمه الفريق.

وأضاف التقرير أن إدارة الجانرز مازالت خلف المدرب الأسباني وليس لديهم أي تخطيط للتغيير، على الرغم من خسارتهم أمس أمام ليستر سيتي بهدفين دون مقابل.

مارسيليا ينوي التخلي عن كيفن ستروتمان في يناير القادم

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "L'Equipe" أن مارسيليا يرغب في بيع كيفن ستروتمان في فترة الانتقالات القادمة بيناير.

فشل لاعب خط الوسط الهولندي في تقديم مستوى جيد مع الفريق، ومن المرجح أن يُغادر على سبيل الإعارة.

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هالاند لا يُعارض فكرة الانتقال إلى يوفنتوس

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "Calciomercato" أن اللاعب إرلينج براوت هولاند لاعب ريد بول سالزبورج متفتح لفكرة انتقاله إلى يوفنتوس في الصيف القادم.

ومن المتوقع أن لا يتقل الصفقة عن 65 مليون يورو، يأتي هذا بعدما كان المهاجم النرويجي يعارض فكرة الانتقال إلى الدوري الإيطالي لمدة عام ونصف.

ممفيس ديباي يجذب انتباه دانييل ليفي

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "the Mirror" أن توتنهام يفكر في تقديم مبلغ وقدره 50 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات ممفيس ديباي لاعب مانشستر يونايتد السابق.

وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً قد انتقل من الشياطين الحُمر إلى ليون في عام 2017، ومنذ انتقاله إلى الدوري الفرنسي وهو يجذب انتباه دانييل ليفي رئيس النادي.

مانشستر يونايتد يسعى لضم أندريه أونانا

بحسب ما أفادت به صحيفة "The mirror" أن مانشستر يونايتد يدخل المنافسة في التعاقد مع أندريه أونانا حارس مرمى أياكس، والذي يُقدر بمبلغ وقدره 50 مليون جنيه استرليني.

على الرغم من تعديل عقد دايفيد دي خيا قبل بضعة شهور فقط ليصبح راتبه الإسبوعي 350 ألف جنيه استرليني.

وأضافت الصحيفة أن الفريق الهولندي قد وضع سعراً مرتفعاً للتخلي عن الحارس الكاميروني في ظل إهتمام مانشستر يونايتد بجانب كلٌا من توتنهم وباريس سان جيرمان باللاعب.

أبرز المُرشحين لقيادة برشلونة خلفاً لفالفيردي

بحسب ما أذيع في الإذاعة الإسبانية "EL Transistor" أن برشلونة قد حدد بالفعل قائمة من ثلاث مدربين مُرشحين لخلافة إرنستو فالفيردي.

وضمت أبرز المدربين المُرحشين أمثال رونالد كومان، الهولندي إريك تن هاج ومارسيلو جالاردو مدرب ريفر بليت، ولكن الفريق الكتالوني لن يتسرع في قرار إقالة فالفيردي.

كريشتوف بيونتيك مُهدد بالرحيل من ميلان

وفقا للتقارير الصادرة من صحيفة "Calciomercato" الإيطالية فإن كريشتوف بيونتيك مُهدد بالرحيل إذا ما لم يُقدم أداءً مختلفاً في مباراة يوفنتوس القادمة.

يحاول ميلان حتى الأن لاستعادة التوازن خاصة بعد أن تولى إدارة الفريق مُدرباً جديداً، ويستعد الروسونيري لتغيير عناصره في يناير القادم، وهذا ما يضع تهديداً على الكثير من اللاعبين إذا استمروا على نفس المستوى.