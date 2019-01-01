أخبار الانتقالات: إبراهيموفيتش يؤكد عودته لإيطاليا واهتمام من أتلتيكو مدريد بتيمو فيرنر

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

إبراهيموفيتش يكشف عن فريقه القادم

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 4 ديسمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019:

اهتمام من فرق الدوري الإنجليزي بمهاجم أنفيلد تاون

أفادت بعض التقارير الصحفية أن محمدو فال لاعب أنفيلد تاون قد استحوذ على اهتمام كلٌا من نورويتش سيتي ، واتفورد و كريستال بالاس .

سجل المهاجم صاحب الأصول الجاوبنية والذي يبلغ من العمر 22 عاماً 18 هدفاً من 19 مباراة لعبها هذا الموسم في دوري الدرجة السابعة الإنجليزية.

يوفنتوس يسعى لضم تونالي لاعب بريشيا

أفادت تقرير خاص من صحيفة بأن يوفنتوس وإيفرتون مهتمان بضم البرتغالي ماتشوي ديالو لاعب باسوش دي فيريرا.

استطاع الجناح البالغ من العمر 16 عاماً أن يُلفت نظر الكثير من الفرق هذا الموسم بعدما قدم أداءً مُدهشاً مع فريقه البرتغالي، مما دعى الكثير من الكاشفين لمتابعته.

مدرب وولفرهامبتون يؤكد إلتزامه بعقده مع الذئاب

صرح نونو إسبيريتو سانتو مدرب وولفرهامبتون مُعبراً عن رفضه لما يتردد عن إمكانية توليه مسؤولية القيادة الفنية في أرسنال .

بعد إقالة أوناي إيمري تم ذكر اسم نونو إسبريتو ضمن الاسماء القريبة لقيادة الجانرز، ولكنه لم ضع ذلك في الحسبان حيث صرح قائلاً "ما زال لدي عقد مع فريقي" وأضاف قائلاً "أنا أعيش على أساس يومي، فبالنسبة لي الأمر الأكثر أهمية هو التركيز على ما يجب على فعله اليوم".

إبراهيموفيتش يؤكد عودته لإيطاليا

أكد زلاتان إبراهيموفيتش أن وجهته المُقبلة ستكون عبر بوابة الدوري الإيطالي.

أصبح اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً وكيلاً حراً منذ فترة مغادرته لنادي لوس أنجليس جالاكسي، ومن حينها والكثير من الفرق الأوروبية تتسابق للحصول على خدمات اللاعب السويدي.

وأبدت الفرق الإيطالية اهتماماً كبيراً باللاعب، حيث ظهر اسم ميلان و نابولي بشكل كبير في التواصل مع إبراهيمفويتش، وقد صرح الاعب الآن أن الدوري الإيطالي سيكون محطته التالية.

وقد صرح زلاتان إبراهيموفيتش لصحيفة "جي كيو إيطاليا" قائلاً "سأنضم إلى نادٍ يجب أن يعود إلى الفوز، ويجب أن يجدد تاريخه ويبحث عن معاركه ضد الجميع وضد كل شئ".

أتلتيكو مدريد يضع تيمو فيرنر أول اهتماماته في يناير

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "كوب" أن أتلتيكو مدريد قد وضع المهاجم تيمو فيرنر لاعب ليبزيج كهدفاً أساسياً للفريق في ميركاتو يناير القادم.

وأضافت التقارير أن الدولي الألماني قد لمح لرغبته بالفعل على الإنضمام إلى الفريق الإسباني، على الرغم من عقده الذي يستمر مع ليبزيج حتى عام 2023.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة تتوقف على مدة عودة دييجو كوستا للياقته من جديد، حيث يحتاج الفريق لسد العجز الذي تركه كوستا بسبب الإصابة، والذي من المرجح أن يغيب حتى فبراير القادم على الأقل

ريال مدريد يرى في كوليبالي خليفة راموس

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن ريال مدريد سيقدم عرضاً مربحاً من أجل ضم كاليدو كوليبالي مدافع نابولي في نهاية الموسم الحالي.

يرى الميرينجي أن السنغالي الدولي هو الخليفة المثالي لسيرجيو راموس على المدى الطويل، لكنه قد يواجه منافسة قوية على توقيعه من قبل مانشستر يونايتد الذي يهتم أيضاً بضم اللاعب.

خاض كوليبالي 12 مباراة مع نابولي في الدوري الإيطالي هذا الموسم.