أخبار الانتقالات: سامبدوريا وميلان مهتمين بمويس كين وسانشو يقترب من الرحيل

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة وريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 14 نوفمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم 14 نوفمبر 2019:

تورينو يسعى خلف الأمريكي مايكل برادلي

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بأن إدارة نادي تورينو تسعى خلف الأمريكي مايكل برادلي لاعب نادي تورونتو الكندي.

حيث صرح بيل مانينج رئيس النادي الإيطالي قائلاً إنه الصفقة الأكثر أهمية بالنسبة للفريق في موسم الانتقالات القادم.

مويس كين تحت مِجهر سامبدوريا

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "تيلينورد" أن مويس كين لم يجد سعادته في ناديه الجديد "إيفرتون" وأضافت أن سامبدوريا يُراقب الوضع.

انتقل كين إلى الفريق الإنجليزي مقابل 27 مليون يورو في الصيف الماضي، ولكنه لم يُشارك بصورة كبيرة ولم يُسجل أي أهداف حتى الآن، وبحسب ما أفادت به الصحيفة أن نادي سامبدوريا يُفكر في ضم اللاعب في يناير القادم على سبيل الإعارة.

تورينو يسعى لإدراج شرط جزائي في عقد بيلوتي

أفادت تقارير صحفية خاصة بصحيفة "كالتشيوميركاتو" أن إدارة تورينو تسعى لتجديد عقد أندريا بيلوتي قبل الانتقالات الشتوية القادمة.

وأضافت الصحيفة أن الفريق الإيطالي يسعى لوضع شرط جزائي بمبلغ 100 مليون يورو في عقد اللاعب صاحب الـ25 عاماً قبل انتقالات يناير.

وسجل بيلوتي سبعة أهداف في 12 مباراة خاضها مع تورينو هذا الموسم.

مؤشرات تؤكد اقتراب سانشو من الرحيل

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ديلي ميل" أن جيدون سانشو قد يترك بوروسيا دورتموند بحثاً عن تحدٍ جديد.

تم ربط اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً بالعودة إلى إنجلترا مرة آخرى، حيث ارتفعت قيمته السوقيه بشكل كبير وأصبح مطلوب الآن من قبل بعض أكبر الأندية في العالم، بما في ذلك ليفربول وريال مدريد.

ميلان يضع مويس كين ضمن إهتماماته

وفقاً لما نشرتة صحيفة كالتشيوميركاتو أن إدارة نادي ميلان مُهتمة بمويس كين لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي.

وأضافت المصادر أن مينو رايولا قد أجرى اتصالاته بالفعل لمناقشة الصفقة المُحتملة.

لم يلعب كين سوى في مباراتين هذا الموسم مع إيفرتون، ومازال يبحث عن هدفه الأول وهو المُشاركة بشكل مستمر.

بايرن ميونخ يسعى لعودة جوارديولا مرة آخرى

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "سبورت بيلد" أن بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، من أجل عودته مرة آخرى إلى ملعب أليانز أرينا.

يتطلع الأبطال الألمان إلى تعيين خليفة نيكو كوفاتش الذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم، ويُعد جوارديولا من القائمة النهائية المُرشحة لقيادة البافاري.

وضمت القائمة أيضاً كلٌا من توماس توشيل مدرب باريس سان جيرمان وإريك تين هاج مدرب أياكس.

نجل باولو مالديني مستمر في ميلان حتى 2024

وقع نجل باولو مالديني عقداً مع نادي ميلان يبقيه مرتبطاً بالنادي حتى يونيو 2024.

دانييل مالديني صاحب الـ18 عاماً هو لاعب خط وسط مهاجم، وقد أصبح حالياً لاعباً في صفوف الروسونيري تحت 19 عاماً، لكن ينُظر إليه كمستقبل للفريق الأول في السنوات القادمة.

دريس ميرتنز يُفضل الانتقال للإنتر

بحسب ما أفادت به صحيفة "كوريري ديلو سبورت أن دريس ميرتنز مهاجم نابولي قد الإنتر كوجهة مفضلة له في حال غادر ملعب سان باولو في الصيف المُقبل.

من المُقرر أن يصبح النجم البلجيكي لاعباً حراً في يونيو القادم، وليس لديه أي نية لتمديد عقده الحالي مع الفريق.

سجل ميرتنز أربعة أهداف في 11 مباراة خاضها بالدوري الإيطالي هذا الموسم.