أخبار الانتقالات: تشيلسي يسعى خلف ألابا ونيوكاسل مهتم بمهاجم ميلان

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الاحد 5 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 5 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الأحد 5 يناير 2020:

تشيلسي يسعى لضم مهاجم الإنتر

أبدى تشيلسي اهتمامه بالتعاقد مع جابرييل باربوسا مهاجم الإنتر في الميركاتو الشتوي، كما أفادت صحفية "إكسبريس".

وأضافت الصحيفة أن فرانك لامبارد يريد من اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا التنافس مع تامي أبراهام على مقعد المهاجم الأول في الفريق لخلق تنافس إيجابي في خط هجوم الفريق.

عاد باربوسا لتوه إلى النيراتزوري عقب فترة نجاح إعارته في فلامنجو ، حيث سجل 25 هدفاً في 29 مباراة فقط مع الفريق البرازيلي.

موستافي يقترب من مغادرة أرسنال

بحسب ما أفادت به صحيفة "ذا ميرور" فمن المتوقع أن يغادر شكودران موستافي نادي أرسنال خلال سوق الانتقالات الشتوي.

يتطلع وكيل اللاعب الألماني إلى الجلوس مع إدارة النادي لمناقشة قلة وقت لعبه، وقد يضغط من أجل انتقال اللاعب إذا لم يتم تقديم تأكيدات بشأن مشاركته بصورة أكبر.

لم يشارك موستافي إلا في ثلاث مباريات فقط مع الجانرز خلال الموسم الحالي.

توقعات ببقاء ناشئ برمنجهام ضمن الفريق

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ذا ميرور" فإن إدارة برمنجهام واثقة من بقاء لاعبهم الشاب جود بلينجهام ضمن الفريق ولن يغادر في الميركاتو الشتوي.

لم يظهر اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا أي علامات تُشير لنيته في المغادرة، على الرغم من مراقبته من قِبل كشافة العديد من الأندية أمثال مانشستر يونايتد و أرسنال .

كان بايرن ميونخ و بوروسيا دورتموند أيضًا على اتصال مع الفريق لمناقشة إمكانية ضمه، لكن يبدو حتى الأن أن جميع المحاولات لم يتم الوصول فيها إلى قرار نهائي.

تشيلسي يسعى لضم دايفيد ألابا

بحسب ما أفادت به صحيفة "ذا ميرور" أن تشيلسي مستعد لتقديم عرض لبايرن ميونخ من أجل الحصول على خدمات المدافع دايفيد ألابا.

يتطلع البلوز إلى استقطاب ظهير أيسر في ميركاتو يناير، لكن سيتعين عليهم دفع ما يصل إلى 60 مليون جنيه استرليني لضم اللاعب النمساوي.

ظهر ألابا في 12 مباراة فقط في الدوري الألماني مع البافاري في النصف الأول من موسم 2019-20.

نيوكاسل يهتم بمهاجم ميلان

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ذا صن" أن ستيف بروس مدرب نادي نيوكاسل يونايتد يُجري محادثات مع ميلان بشأن انتقال كريشتوف بيونتيك للفريق الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أن السبب هو عودة زلاتان إبراهيموفيتش إلى الروسونيري والذي سيدفع المهاجم البولندي للجلوس على مقاعد البدلاء، مع وجود أكثر من فريق يتطلع للاستفادة من الموقف.

سحل بيونتيك 13 هدفاً في 35 مباراة خاضها بالدوري الإيطالي منذ انضمامه إلى ميلان في يناير 2018.

ليدز يتواصل مع ساوثهامبتون من أجل آدامز

يحاول فريق ليدز يونايتد ضم فرد آدامز مهاجم فريق ساوثهامبتون في ميركاتو يناير، وفقاً لما أفاد به موقع "فوتبول انسايدر".

يريد الفريق الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً على سبيل الإعارة، في ظل اهتمام فريق نوتينجهام فورست أيضاً بضم اللاعب.

شارك آدامز في 15 مباراة بالدوري الإنجليزي رفقة ساوثهامبتون هذا الموسم، لكنه لم يستطيع تسجيل أي هدف حتى الأن.