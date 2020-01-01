أخبار الانتقالات: صراع إنجليزي ألماني على بيونتيك والإنتر يسعى خلف آشلي يونج

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأربعاء 8 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 8 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الأربعاء 8 يناير 2020:

مارسيليا يسئم من مماطلة لاعبه الشاب في التجديد

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الخاصة بصحيفة "آر إم سي سبورت" فإن نادي مارسيليا قرر عدم الاستمرار في مفاوضاته تجديد عقد اللاعب إسحاق ليهاجي.

يُنظر إلى اللاعب الشاب البالغ من العمر 17 عامًا على أنه مستقبل الفريق، ولكن مماطلة اللاعب في التجديد دفعت الفريق الفرنسي للتفكير في التخلي عنه.

يبدوا أن اللاعب يريد أن يغادر الفريق، خاصة في ظل وجود أكثر من فريق إنجليزي يهتم بخدمات اللاعب، ولذا فمن الممكن أن ينتقل اللاعب بالفعل بعد أن فقد فريق مارسيليا الأمل في الإبقاء عليه.

جاتوزو مهتم بضم دييجو دييم من لايبزيج

أفادت بعض التقارير الرياضة أن نادي نابولي يُبدي اهتمامه بدييجو دييم لاعب ار بي لايبزيج.

ووفقاً لمصادر خاصة بجول فقد أثار اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إعجاب جنارو جاتوزو مدرب الأزوري الجديد بسبب أداءه في الدوري الألماني هذا الموسم.

وأضاف موقع جول أن إدارة الفريق بالفعل تتحرك لتقديم عرض حقيقي، ومن المحتمل أن يقدم نابولي عرضاً بقيمة 16 مليون يورو من أجل ضم اللاعب دييجو دييم.

مارسيليا يفكر في ضم الظهير الأيسر لوست هام

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الرياضية فإن نادي مارسيليا يدرس فكرة تقديم عرض لوست هام من أجل الحصول على خدمات الظهير الأيسر أرتور ماسوكو.

وبحسب ما أفادت به صحيفة "Le10Sport" فإن الفريق الفرنسي قرر عدم الدخول في سوق الانتقالات الشتوية، لذا فمن الممكن أن يُقدم العرض للاعب البالغ من العمر 26 عامًا على أن ينتقل في نهاية الموسم.

جدير بالذكر أن الدولي الكونغولي ماسوكو قد أمضى ثلاث مواسم ونصف رفقة فريق وست هام .

صراع إنجليزي ألماني على مهاجم ميلان

نقلاً عن صحيفة "كالتشيو ميركاتو" فإن كريشتوف بيونتيك مهاجم ميلان مطلوب من قٍبل ثلاثة أندية في الميركاتو الشتوي.

وبحسب ما ورد فإن كلًا من أستون فيلا ، باير ليفركوزن و نيوكاسل يونايتد مهتمون بضم اللاعب ويتصارعون لتقديم عروض مُغرية للاعب.

شارك اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في 18 مباراة رفقة الروسونيري هذا الموسم بالدوري الإيطالي، ولكنه لم يستطيع تسجيل سوى 4 أهداف فقط.

رسمياً..الجناح الأمريكي ضمن صفوف أودنسه

أعلن نادي أودنسه الدنماركي عن تعاقده مع الجناح الدولي الأمريكي إيمانويل صابي.

انضم صابي للفريق الدنماركي مجاناً وبعقد مدته 4 سنوات بعد إنتهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مع نادٍ هوبرو أي كيه.

جدير بالذكر أن اللاعب شارك بشكل أساسي مع منتخب أمريكا تحت 20 عامًا وتحت 18 عامًا، ويرى الكثيرين أنه مستقبل المنتخب الأمريكي.

الإنتر يسعى خلف آشلي يونج

نقلاً عن الصحفي "جانلوكا دي مارزيو" فإن الإنتر يُجري محادثات مع مانشستر يونايتد بشأن ضم آشلي يونج.

وأضاف أن النيراتزوري يسعى لضم الظهير البالغ من العمر 34 عامًا بسبب إستطاعته اللعب كبديل في أكثر من مركز.

وصل يونج إلى الأشهر الستة الأخيرة من عقدة مع الشياطين الحُمر، وفي ظل سعي الفريق الإيطالي لضم اللاعب لمدة عام ونصف، فمن المتوقع أن تقترب الصفقة من الاكتمال.