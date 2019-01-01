أخبار الانتقالات: راكيتيتش يضع ميلان وجهته وسولشاير مُعجب بماتيوس بيريرا

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة وريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 17 نوفمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم 17 نوفمبر 2019:

راكيتيتش يُبدي رغبته في الانتقال إلى ميلان ولكن..

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الخاصة بصحيفة "كالتشيوميركاتو" عن أن إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة يُبدي رغبته في الانتقال إلى ميلان العام القادم.

ولكن على الرغم من ذلك فقد يكون راتب لاعب خط الوسط الكرواتي البالغ 7.8 مليون يورو لكل موسم عائقاً أمام الروسونيري، بالإضافة إلى 35 مليون يورو سيطلبها الفريق الإسباني نظير انتقال اللاعب الذي لم يلعب سوى 7 مباريات فقط هذا الموسم.

مورينيو يتطلع لقيادة توتنهام

وفقاً لما نشرته صحيفة "ذا صن" أن جوزيه مورينيو يراقب عن كثب موقف ماوريسيو بوتشيتينو في توتنهام، لرغبته في العوده مرة آخرى إلى الإدارة في المستقبل القريب.

كان البرتغالي بعيداً عن القيادة الفنية منذ إقالته من قبل مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، وهو مُتفتح لخوض التجربه مع السبيرز.

يتوقع مورينيو عرضاً من ريال مدريد ليحل محل زين الدين زيدان، ولكنه مهتم أكثر بالعودة إلى الدوري الإنجليزي.

أرسنال يستعد لضم توريس بمبلغ 43 مليون جنيه استرليني

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ذا صن" أن أرسنال يسعى لضم باو توريس مدافع فياريال في يناير القادم، ويستعد لدفع 43 مليون جنيه استرليني من أجل ضم اللاعب.

يأمل الجانرز في أن يتمكن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً من حل مشاكل الفريق الدفاعية، لكن مانشستر سيتي يُراقب أيضاً اللاعب ومن الممكن أن نشهد صراع بين الفريقين على اللاعب.

شارك توريس في 13 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم مع فريق فياريال، وسجل هدفاً وحيداً.

إبراهيموفيتش يحدد راتبه وسط منافسة الفرق الإيطاليه لضمه

وفقاً لما نشرته صحيفة "ذا صن" أن زلاتان إبراهيموفيتش يطلب 215 ألف جنيه استرليني أسبوعياً للعودة مرة آخرى إلى الدوري الإيطالي بعد مغادرته فريق لوس أنجلوس جالاكسي.

إيطاليا هي الوجهة المحتملة للاعب البالغ من العمر 38 عاماً بعد أن أنهى مشواراً كبيراً من النجاح في الكثير من الفرق.

ويعُد ميلان وبولونيا أكثر المهتمين باللاعب ويسعون من أجل الاتفاق مع السلطان قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

سولشاير مُعجب بأداء ماتيوس بيريرا ويرغب في ضمه

بحسب ما نشرته صحيفة "ذا ميرور" عن أن مانشستر يونايتد يضع ماتيوس بيريرا لاعب سبورتنج لشبونه هدفاً أساسياً لهم.

يلعب بيريرا صاحب الـ23 عاماً حالياً مع نادي ويست بروميتش على سبيل الإعاره لمدة مويم، مع خيار الشراء بشكل دائم مقابل 8.25 مليون جنيه استرليني في نهاية الموسم.

ولكن أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحُمر متحمس للوصول إلى توقيع اللاعب بعد إعجابه بأداء اللاعب مع وست بروميتش حتى الأن.

توقعات بانتقال جارث بيل إلى اليونايتد لعدم رضاه عن قيادة زيدان للملكي

بحسب ما أفادت به تقارير خاصة بصحيفة "ذا صن" أنه من المتوقع أن ينتقل جناح ريال مدريد "جاريث بيل" إلى مانشستر يونايتد في يناير القادم.

واصل النجم الويلزي التلميح إلى عدم رضاه عن اللعب تحت قيادة المدير الفني "زين الدين زيدان"، في حين أن الشياطين الحُمر حريصون على التوقيع مع اسم كبير بعد البداية السيئة للموسم، ويُعد بيل مُرشحاً مثالياً.

ومع ذلك فإن الملكي بالطبع لن يكون مُسالماً في صفقة كهذه، ومن المتوقع أن يتم استغلالها للمناورة مرة آخرى للصفقة التي يسعى لها الميرنجي من الصيف الماضي وهي ضم بول بوجبا.