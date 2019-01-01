أخبار الانتقالات: البايرن يخشى من أرتفاع سعر ساني ومنافسة جديدة بين كبار إيطاليا

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 2 ديسمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2019:

الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ يخشى من أرتفاع سعر ساني

أشارت بعض التقارير الصحفية أن رفض الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ كارل هاينز البوح عن رغبتهم في ضم ليروي ساني جاء بسبب أعتقاده أنه سيرفع السعر أكثر.

كان الجناح الدولي هدفاً أساسياً للبافاري في الصيف الماضي، ولكن مانشستر سيتي كان يرفض فكرة بيع اللاعب قبل أن يتعرض لإصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب.

وقد صرح الرئيس التنفيذي البالغ من العمر 64 عاماً لصحيفة "بيلد" قائلاً "إذا قلت شيئاً عن ساني فستكون هناك مشكلة".

ماركو سيلفا مُهدد بالرحيل بعد الهزيمة من ليستر

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ذا صن" أن مستقبل ماركو سيلفا مدرب فريق إيفرتون باتت مهددة بعد أن قررت إدارة النادي عقد إجتماع لمناقشة مستقبله مع النادي بعد هزيمة أمس أمام ليستر سيتي .

واستطاع التوفيز أن يحققوا الفوز في اللحظات الآخيرة من المباراة بمساعدة تقنية الفيديو لتصبح هناك أزمة حقيقة يقع بها المدير الفني لإيفرتون .

منافسة جديدة بين يوفنتوس والإنتر خارج الملعب

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس و الإنتر يتنافسان على ضم لورنزو بيليجريني لاعب خط وسط روما في نهاية الموسم الحالي.

لا يزال بيليجريني حائراً حول مستقبلة مع الذئاب الإيطالية، وعلى الرغم من وجود فقرة تسمح له بالانتقال دون شرط جزائي إلا أن البيانكونيري والنيراتزوري لم يقدماً عروضاً حقيقية للاعب حتى الأن.

كوتينيو يُصرح برغبته في البقاء مع بايرن ميونخ

بحسب ما صرحت به صحيفة "ماركا" أن فيليبي كوتينيو قد كشف عن أمله في البقاء مع بايرن ميونخ بعد انتهاء فترة الإعارة الحالية.

انتقل النجم البرازيلي من برشلونة إلى البافاري على سبيل الإعارة، وقد كشف عن أمله في أستمرار تجربته مع الفريق الألماني لمدة أطول من الإعارة، وقد صرح قائلاً "إذا كان من الممكن فأنا أحب أن أبقى هنا".

نادي دالاس الأمريكي يضم برازيلي جديد في الفريق

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "بلوج دو إيسبورتي" أن فريق دالاس الناشط في الدوري الأمريكي على وشك إضافة برازيلي إلى تشكيلتهم، بعد الاتفاق بشكل مبدئي على ضم لاعب خط الوسط الدفاعي تياجو سانتوس بقيمة مليون دولار من نادي بالميراس .

وأضافت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً محظوظاً لإيجادة الطريق إلى الفريق الأول محجوباً بسبب التزام بالميراس بإشراك اللاعبين المحليين لميدنة سان باولو، مما سمح له بحرية الانتقال إلى نادي دالاس .

الرئيس التنفيذي للإنتر يُشيد بفيدال

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "توتوسبورت" أن بيب ماروتا الرئيس التنفيذي للإنتر قد عبر عن آماله في ضم آرتورو فيدال.

تم ربط لاعب برشلونة بالانتقال إلى النيراتزوري، والآن المدير التنفيذي قد فتح الباب بشأن هذا الانتقال، حيث صرح قائلاً عندما تم سؤاله عن فيدال "فيدال؟ إنه لاعب مهم للغاية، لاعب من الطراز العالمي" وأضاف قائلاً "أن وأنطونيو كونتي مرتبطان بصداقة جميلة".