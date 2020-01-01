أخبار الانتقالات: ليفربول يتحدى الريال على رويز وإبراهيموفيتش يرحل عن ميلان

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأحد 22 مارس 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو صيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديس في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الجمعة 20 مارس.

أخبار انتقالات اليوم الجمعة 20 مارس 2020:​

مانشستر يونايتد يحاول فتح مفاوضات جديدة مع بوجبا

تحاول إدارة مانشستر يونايتد فتح باب المفاوضات مُجدداً مع وكيل النجم الفرنسي بول بوجبا لحسم مصيره مع نهاية الموسم الحالي.

رايولا رفض الاجتماع مُجدداً مع إدارة اليونايتد بعدما كان قد وصفها بأنه ترغب في تدمير مسيرة لاعبه خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

ومع هدوء الأحوال حالياً يرغب كلا الطرفين في الوصول إلى حل مع النظر إلى العروض المقدمة للاعب من جانب نادي يوفنتوس و ريال مدريد .

إبراهيموفيتش يفكر في الرحيل عن ميلان

رغم أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش جاء إلى ميلان في يناير إلا أنه يفكر في الرحيل مع نهاية الموسم الحالي.

إبراهيموفيتش غير معجب بنمط الحياة في ميلان بالوقت الحالي حيثُ يشعر أن الفريق لن يقدم الكثير في منافسته في الدوري الإيطالي ويحتاج للتعاقد مع الكثير من النجوم.

ليفربول يرفع قيمة فابيان رويز إلى 75 مليون يورو

رفع نادي ليفربول قيمة نجم وسط نادي نابولي فابيان رويز إلى 75 مليون يورو كعرض رسمي للفريق الإيطالي لضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي القادم.

روز كان لديه العديد من العروض المهتمة به على رأسها مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ بالإضافة إلى ريال مدريد

مانشستر يونايتد يُفعل بند تجديد عقد ماتيتش

نشرت صحيفة ذا صن الإنجليزية عن تفاصيل تجديد عقد النجم الصربي مع مانشستر يونايتد

ماتيتش سيتواجد في الفريق الإنجليزي لمدة موسمين حتى عام 2023.

روما يُجدد عقد مدافعه كولاروف

عبر مسؤولي نادي روما الإيطالي عن رغبتهم في تجديد تعاقد نجم الفريق كولاروف خلال الموسم الحالي.

النجم الصربي سيُجدد تعاقده لمدة عام إضافي.

المحاولة الأخيرة لباريس سان جيرمان مع نيمار

يحاول مسؤولي نادي باريس سان جيرمان الجلوس مع النجم البرازيلي نيمار من أجل تجديد التعاقد معه في ظل صعوبة الموقف لرغبة برشلونة في إعادة اللاعب.

النادي الفرنسي أمامه خيارين محاولة الحفاظ على نيمار ومبابي خلال الموسم المُقبل أو التضحية بأحدهما للحفاظ على الأخر.

السيناريو الأقرب هو التخلي عن نيمار من أجل مبابي.

يوفنتوس ونابولي يرغبان في نجم بايرن ميونخ

يحاول نادي يوفنتوس و نابولي الإتفاق مع نادي بايرن ميونخ للحصول على لاعب الوسط الفرنسي توليسو خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

يُذكر أن الفريق البافاري يرغب في رحيل اللاعب بعد كثرة الإصابات التي يُعاني منها خلال الموسمين السابقين.

باريس سان جيرمان يُنافس برشلونة على أوباميانج

دخل نادي باريس سان جيرمان في منافسة قوية مع نادي برشلونة للحصول على خدمات المهاجم الجابوني أوباميانج القريب من الرحيل عن الدوري الإنجليزي نهاية الموسم الحالي.

بطل الدوري الفرنسي يرغب في الحصول على اللاعب بعد الكثير من الأخبار حول رحيل إيكاردي في نهاية الموسم الحالي.

ميلان يعرض 40 مليون يورو على فقير

.يحاول مسؤولي ميلان العمل خلف الكواليس رغم تفشي فيروس كورونا من أجل الاستعداد بشكل جيد مع الموسم القادم عند عودة المسابقات، حيثُ عرض النادي على وكلاء النجم الفرنسي نبيل فقير 40 مليون يورو نظير رحيله إلى الدوري الإيطالي