أخبار الانتقالات: الريال يسعى لعودة لاعبه ولامبارد مهتم بعودة سانشو إلى مدينتة

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 30 ديسمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2019:

ريال مدريد يسعى لإعادة مارتن أوديجارد

يحتاج ريال مدريد إلى دفع 4 ملايين يورو لإعادة مارتن أوديجارد إلى النادي في صيف عام 2020، وفقاً لتقارير صحفية خاصة بصحيفة "أس" الإسبانية.

اللاعب النرويجي مُعاراً حالياً لنادي ريال سوسيداد لمدة سنتين، وسيلزم دفع رسوم تعويض لإعادة اللاعب قبل انتهاء مدة إعارته.

سوانسي سيتي أول المهتمين بمهاجم ليفربول

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "أتلتيك" أن سوانسي سيتي قد أفتتح المحادثات مع ليفربول من أجل ضم المهاجم ريان بريوستر على سبيل الإعارة.

وأضافت الصحيفة أن الريدز مستعدون لإعارة اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً في يناير القادم، ولكن في انتظار المزيد من العروض.

ماركوس روخو يقترب من فيورنتينا

يمكن لماركوس روخو مدافع مانشستر يونايتد أن يتبع كريس سمولينج، روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز وينتقل إلى الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا ، هذا ما صرحت به صحيفة "لا نازيون" الإخبارية.

تم وضع اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً هدفا للفيولا الذي يُقاتل من أجل البقاء في السيري آ.

مهاجم إنجلترا السابق يُطالب وست هام ببيع يارمولينكو

صرح دارين بينت مهاجم منتخب إنجلترا السابق قائلاً أنه يجب على وست هام الاستفادة من اللاعب الدولي الأوكراني أندريه يارمولينكو من خلال بيعه خلال فترة الانتقالات القادمة في يناير.

وقال بينت "هناك الكثير من عدم الثبات في المستوى عند اللاعب، فتارة بمستوى جيد وتارة بمستوى سئ، وبالنظر إلى الفريق في الوقت الحالي فهم بحاجة إلى مجموعة من اللاعبين أصحاب الثبات في المستوى من أجل إكمال مشوارهم في الدوري الإنجليزي بشكل جيد.

اليونايتد يحول اهتمامه من هالاند إلى ديمبيلي

أفادت بعض التقارير الصحفية الرياضية أن مانشستر يونايتد قد تحول اهتمامه تجاه موسى ديمبيلي مهاجم نادي ليون الفرنسي، بعد أن فشلت المفاوضات مع إيرلينج هالاند بنسبة كبيرة.

بعد تصريح هالاند البالغ من العمر 19 عاماً أصبحت الكثير من المؤشرات تؤكد إقتراب مهاجم ريد بول سالزبورج للانتقال إلى بوروسيا دورتموند .

ويمتلك ديمبيلي الذي سبق له اللعب مع سيلتيك وفولهام 10 أهداف من 18 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

لامبارد مهتم بعودة سانشو إلى مدينتة

بحسب ما أفادت به صحيفة "التليجراف" أن تشيلسي قد يكون له الغلبة في صفقة جيدون سانشو في ظل حرص اللاعب للعودة إلى مدينة لندن.

لا يعتقد أن بوروسيا دورتموند يسعى لبيع اللاعب الرائع البالغ من العمر 19 عاماً.

ولكن مع ذلك فتعامل البوروسيون مع محاولات مانشستر يونايتد بشأن اللاعب قد فتحت الباب أمام فرانك لامبارد للتفاوض، خاصة وأن الفريق يملك قوة إنفاق كبيرة بعد فك الحظر عن البلوز مؤخرا.