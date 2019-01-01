أخبار الانتقالات: ليفربول يسعى خلف أوسيمين واليونايتد يُطارد ناشئ برمنجهام

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

رسميًا | وست هام يُقيل مانويل بيليجريني

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 29 ديسمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019:

مدافع سان باولو يقترب من باريس سان جيرمان

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة ""Le10Sport" الرياضية أن البرازيلي ماركينيوس مدافع ساو باولو على وشك التوقيع مع باريس سان جيرمان وبأجر مرتفع.

كانت المفاوضات مع قلب الدفاع قد فشلت من قبل في منتصف ديسمبر بسبب عدم رضى اللاعب عن المرتب، ولكن يبدوا أن العرض الجديد من البطل الباريسي حاز على رضى اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً..

ليفربول يسعى خلف فيكتور أوسيمين

أفادت تقارير رياضية خاصة بصحيفة "ديلي إكسبريس" أن ليفربول حريص على ضم فيكتور أوسيمين مهاجم نادي ليل الفرنسي.

اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً هو هدفاً لبرشلونة أيضاً، خاصة بعد أن حاز على لقب أفضل لاعب في الدوري الفرنسي عن شهر أكتوبر بعدما انتقل إلى الفريق الفرنسي ليحل محل نيكلاس بيبي الذي انتقل إلى أرسنال في الصيف الماضي.

قد يكون اللاعب الدولي النيجيري جيداً بالنسبة لمستقبل الريدز، حيث يفكر كلوب في تعديل خياراته والحصول على خيارات إضافية في قائمة فريقه.

اليونايتد مستمر في مطاردة ناشئ برمنجهام

بحسب ما أفادت به صحيفة "ذا صن" أن مانشستر يونايتد مستمر في مُطارته الناشئ صاحب الـ16 عاماً جود بلينجهام لاعب خط وسط نادي برمنجهام سيتي.

ظهر بلينجهام لأول مرة مع الفريق الأساسي في أغسطس الماضي، واستطاع أن يُسجل هدف الفوز في أولى مبارياته مع فريقه ضد ستوك سيتي .

ليس لدى برمنجهام أي خطط للسماح لنجمهم الصغير بالمغادرة في المستقبل القريب، لكن الشياطين الحُمر يستمرون في محاولاتهم لإقناع الفريق بالتخلي عن اللاعب بمساعدة مايك فيلان مساعد المدير الفني.

جوارديولا مستمر مع المان سيتي

صرح الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي أن المدير الفني بيب جوارديولا سيبقى مع الفريق وسيتم النظر في فكرة تجديد عقده.

تم التعاقد مع جوارديولا حتى عام 2021، ولكن هناك شكوك حول مستقبل الإسباني في المان سيتي بعد ابتعاده عن المنافسة على الدوري الإنجليزي، ولكن صرح الرئيس التنفيذي للنادي أن المدير الفني مستمر مع الفريق وتفكر الإدارة في تجديد عقده.

محاولات باريس لإيجاد بديل لتوماس توخل

بحسب ما أفادت به صحيفة "Le10sport" أن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان قد تحدث مع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لأكثر من ساعة، لمناقشة إمكانية توليه مسؤولية الفريق الباريسي خلفاً لتوماس توخل المدرب الحالي للفريق.

وأضافت الصحيفة أن على الرغم من سماع كلوب لليوناردو فقد أوضح أنه لا يزال سعيداً في أنفيلد ولا نية له للرحيل.

كان باريس سان جيرمان يتحدث مع ماسيميليانو أليجري المدرب السابق ليوفنتوس أيضاً، لتتضح نية الإدارة في استبدال توخل في نهاية الموسم الحالي.

وست هام على وشك التعاقد مع مويس

اقترب المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس من تولي مسؤولية الإدارة الفنية لفريق وست هام بدلاً من مانويل بيليجريني، هذا بحسب ما أفادت به تقارير رياضية خاصة بصحيفة "سكاي سبورت نيوز".

أقيل بيليجريني يوم أمس بعد خسارته أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، ويتم التعويض عنه بالتعاقد مع مويس الذي قاد الفريق بالفعل من قبل في موسم 2017-18.