أخبار الانتقالات: ليفربول يحتاج لمدافع ومُطاردة من تشيلسي والسيتي للاعب ليستر

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأربعاء 1 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

مورينيو: هجوم توتنهام سيشعر بالإحباط بسبب الدفاع

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 1 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الأربعاء 1 يناير 2020:

توتنهام يبحث على بديل لأورير

وفقًا لما نشرته صحيفة "أتلتيك" أنه سيتعين على توتنهام توفير 45 مليون جنيه استرليني من أجل التعاقد مع ماكس أرونز ظهير أيمن نورويتش سيتي في سوق الانتقالات الشتوي.

يتطلع السبيرز إلى ضم اللاعب البالغ من العم 19 عاماً، ليكون بديلاً للظهير الأيمن سيرجي أورير، حيث من المقرر أن يترك كايل ووكر الفريق على سبيل الإعارة.

جذب آرونز الأنظار خلال 18 مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي هذا الموسم مع فريق نورويتش ، مما أدى إلى وصوله إلى تشكيلة منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا.

ليفربول يسعى لتعزيز الدفاع

بحسب ما أفادت به صحيفة "Eldesmaque" فإن ليفربول مهتم بخدمات دييجو كارلوس مدافع إشبيلية .

يريد الريدز ضم المدافع البرازيلي في نهاية الموسم، حيث يبلغ الشرط الجزائي لانتقال اللاعب حالياً مليون جنيه استرليني.

ريال مدريد كان أيضًا مهتم بخدمات كارلوس الذي شارك في 18 مباراة في الدوري الإسباني حتى الآن هذا الموسم.

دريكسلر يرغب في الانتقال من باريس

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "ذا صن" أن جيرمان جوليان دريكسلر لاعب خط وسط باريس سان جيرمان سيغادر النادي خلال فترة الانتقالات القادمة.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب الألماني يائس ويحتاج لتحدي جديد في مكان آخر، ويُعد ليفربول ، أرسنال و إشبيلية أكثر المهتمين بخدماته.

لم يظهر دريكسلر سوى في 6 مباريات فقط مع البطل الباريسي هذا الموسم من الدوري الفرنسي 2019-20.

مورينيو يستعد للميركاتو في حال مغادرة نجومه

أوضح جوزيه مورينيو مدرب توتنهام أنه لا يحتاج للكثير من التدعيمات في سوق الانتقالات الشتوي، ولكن قد يضطر إذا غادر أحد اللاعبين الفريق.

يُعد كريستيان إريكسن واحداً من أكبر المخاوف التي تحيط بالفريق إذا غادر في يناير، حيث يبدو أن الدنماركي يسعى بالفعل لمغادرة لندن بعد 6 سنوات ونصف مع السبيرز.

فيكتور وانياما أيضاً الذي لعب لتسع دقائق فقط منذ رحيل ماوريسيو بوتشتينو هو أحد اللاعبين المتوقع رحيلهم، حيث يُشاع أن نادي وست هام مهتم بالاعب.

بن عرفة ضمن اهتمامات ليون

بحسب ما أفادت به صحيفة "ليكيب" فإن نادي ليون يُعد أبرز المرشحين للتوقيع مع اللاعب حاتم بن عرفة.

يحرص الفريق الفرنسي على ضم اللاعب في يناير القادم، لكن على الفريق منافسة جلطة سراي الذي قدم عرضًا أيضًا من أجل اللاعب.

بن عرفة حالياً هو لاعب حر بعد مغادرته لنادي ستاد رين في الصيف الماضي.

تشيلسي والسيتي يطاردان مدافع ليستر

بحسب ما أفادت به صحيفة "iNews" فإن مانشستر سيتي و تشيلسي يطاردان بن تشيلويل مدافع ليستر سيتي .

ليس لدى الثعالب أي خطط للتخلي عن اللاعب، ولكن قد يتم إغرائهم من خلال عرض بقيمة 70 مليون جنيه استرليني.

شارك تشيلويل في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، واستطاع أن يسجل هدفاً وحيداً.