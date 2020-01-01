أخبار الانتقالات: ديمبيلي مطلوب في ليفربول وراتب بوجبا عقبة لريال مدريد

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم السبت 30 مايو 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو الصيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم السبت 30 مايو 2020.

أخبار الانتقالات اليوم السبت 30 مايو 2020:​

دافيد لويز يكشف عن مفاوضات العودة لبنفيكا

كشف مدافع آرسنال دافيد لويز أنه أجرى محادثات مع بنفيكا حول إمكانية العودة للنادي في سوق الانتقالات القادمة.

لم يقرر المدفعجية بعد ما إذا كان سيتم اتخاذ خيار تمديد إعارة لويز في استاد الإمارات لمدة عام إضافي أم لا مع انتهاء عقده الحالي في يونيو.

اعترف لويز في أبريل أنه يأمل في العودة إلى الدوري البرتغالي في وقت ما قبل تعليق حذائه، وأكد الآن أنه على اتصال برئيس النادي لويس فيليبي فييرا بشأن خطوة محتملة.

ديمبيلي على رادار ليفربول

بحسب موندو ديبورتيفو فإن جناح برشلونة عثمان ديمبيلي محل اهتمام في ليفربول .

لطالما كان يورجن كلوب معجبًا بالفرنسي المتوقع مغادرته الكامب نو مع بداية سوق الانتقالات.

ارتبط ديمبيلي أيضًا بالانضمام ليوفنتوس مع بداية الميركاتو، وذلك بعد معاناته مع الكتلان منذ بداية موسم 2019-20 بسبب الإصابة.

أوسيمين لن ينضم لتوتنهام قبل رحيل كين

أصر وكيل فيكتور أوسيمين أريو إجبايلولا على أن مهاجم ليل لن ينضم إلى توتنهام ما لم يرحل هاري كين في سوق الانتقالات.

قدم النيجيري موسمًا رائعًا في الدوري الفرنسي2019-20 ولفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية، وقد انضم إلى النادي الفرنسي في الصيف الماضي، وسجل خلال الموسم 18 هدفًا وصنع ست تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

برشلونة لا يستبعد رحيل أرتور

يرفض برشلونة استبعاد خيار الرحيل في سوق الانتقالات لأرتور بحسب ما ذكرته آس.

تم عرض اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على يوفنتوس مقابل ميراليم بيانيتش، لكنه أوضح أنه لا يرغب في الانتقال إلى الدوري الإيطالي.

لا يزال بإمكان الكتلان التخلص من البرازيلي على الرغم من موقفه، لكن القرار النهائي بشأن مستقبله لن يتم اتخاذه حتى نهاية الموسم.

توتنهام يبدي استعداده تمديد إعارة روز لنيوكاسل

بحسب تيليغراف، فإن توتنهام مستعد لمد فترة إعارة داني روز في نيوكاسل ، وليس لديه مشكلة في السماح للاعب بقضاء ما تبقى من الموسم في سانت جيمس بارك.

انضم صاحب الـ29 عامًا إلى نيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة في يناير الماضي، لكنه ظهر فقط في ست مباريات قبل توقف الدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس كورونا.

سباق بين مانشستر سيتي ونيوكاسل على موهبة أوروجواي

وفقًا لما أوردته صحيفة ديلي ميل، فإن كلاً من مانشستر سيتي ونيوكاسل مهتمان بالتوقيع مع جناح بينارول فاكوندو بيليستري مع بداية سوق الانتقالات.

جذب اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا اهتمامًا من فرق كبيرة مثل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ونابولي، وذلك بعد أن قدم أداءً رائعًا تحت قيادة نجم مانشستر يونايتد السابق دييجو فورلان.

ساري يتطلع للم الشمل مع بيدرو في يوفنتوس

أشارت صحيفة كالتشيو ميركاتو إلى أن ماوريسيو ساري يأمل في لم الشمل مع لاعبه السابق بيدرو في يوفنتوس عندما يعاد فتح سوق الانتقالات.

وينتهي عقد جناح تشيلسي مع الفريق اللندني الشهر المقبل، ولم يوافق بعد على شروط عقدٍ جديد في ستامفورد بريدج.

درب ساري البلوز في 2018-19، ويود أن يرى لاعبه السابق بيدرو ينضم إليه في استاد أليانز قبل الموسم المقبل.

ريال مدريد يخطط لضم ساكا من آرسنال

حدد ريال مدريد جناح آرسنال بوكايو ساكا كهدف محتمل في سوق الانتقالات، وفقًا لدون بالون.

يرى البلانكوس أن صاحب 18 عامًا هو اللاعب المثالي لخلق منافسة على مركز الظهير الأيسر مع فيرلاند ميندي.

من المقرر أن ينتهي عقد ساكا مع الجنرز في عام 2021، ويمكن للريال تأمين 30 مليون يورو للحصول على خدماته.

راتب بوجبا يهدد انضمامه لريال مدريد

قد يضطر ريال مدريد إلى التخلي عن الأمل في التعاقد مع بول بوجبا في سوق الانتقالات بسبب مطالب لاعب خط الوسط المالية.

يتوق العملاق الإسباني للتعاقد مع النجم الفرنسي من مانشستر يونايتد ، لكن صحيفة الديلي ميل تقول إنه يحصل على راتب قدره 15 مليون جنيه إسترليني في الموسم، ويخشى الريال من غضب نجوم الفريق إذا وافق على هذا الراتب.

بيرنارديسكي مطلوب في تشيلسي ومانشستر يونايتد وآرسنال

يستعد فيديريكو بيرنارديسكي لمغادرة يوفنتوس مع بداية سوق الانتقالات، وقد تكون وجهته القادمة هي الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقول صحيفة جازيتا ديلو سبورت إن تشيلسي ومانشستر يونايتد وأرسنال يرغبون في ضم اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 26 عامًا، وذلك على الرغم من أن احتمالية البقاء في تورينو لا تزال قائمة.

كومباني يرفض العودة لمانشستر سيتي

أفادت صحيفة ديلي ميل أن فنسنت كومباني رفض فرصة للعودة إلى مانشستر سيتي .

انضم القائد السابق للسيتي إلى أندرلخت كمدرب في الصيف الماضي، وقد أجرى محادثات من قبل مع فريق الدوري الإنجليزي من أجل العودة، لكنه قرر البقاء في الفريق البلجيكي.

ميلان يراقب نجم سلتيك أجير

أشارت كالتشيو ميركاتو إلى أن ميلان يرى في كريستوفر أجير هدفاً لتدعيم الدفاع في سوق الانتقالات.

يبحث الروسونيري عن شريك مناسب لأليسيو رومانيولي ويرى نجم سلتيك كخيار جيد، لكنه يواجه منافسة من ليستر سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

باريس سان جيرمان يتحرك لميلينكوفيتش سافيتش

قدم باريس سان جيرمان عرضًا بقيمة 60 مليون يورو لضم نجم لاتسيو سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش مع بداية سوق الانتقالات.

وتشير Le 10 Sport إلى أن الفريق الفرنسي قدم عرضًا بالفعل لصاحب الـ25 عامًا، ولكن من المتوقع أن يرفض نسور العاصمة الإيطالية العرض لأنه يقل عن المطلوب بحوالي 10 ملايين يورو.

باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع الإنتر بشأن إيكاردي

توصل باريس سان جيرمان وإنتر إلى اتفاق بشأن انتقال ماورو إيكاردي، حسبما ذكرت سكاي سبورت الإيطالية.

سيدفع بطل الدوري الفرنسي 50 مليون يورو بالإضافة إلى 7 مليون يورو كمكافآت للمهاجم الأرجنتيني الذي سجل 20 هدفًا في 31 مباراة منذ انضمامه على سبيل الإعارة العام الماضي.

وافق إيكاردي بالفعل على الشروط الشخصية مع باريس سان جيرمان ، وهو ما يعني أنه لا يتبقى إلا الإعلان عن الصفقة.