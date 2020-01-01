أخبار الانتقالات: الإنتر يجمع ثنائي تشيلي وبرشلونة يخسر في صفقة كوتينيو

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم السبت8 فبراير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديس في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إيركسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم السبت 8 فبراير 2020.

أخبار انتقالات اليوم السبت 8 فبراير 2020:

بوروسيا دورتموند يريد رفع قيمة سانشو

يرغب مسئولي نادي بوروسيا دورتموند في تأخير عملية بيع النجم الإنجليزي سانشو في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيثُ يرغب النادي في رفع قيمة اللاعب للإستفادة منه .

وترغب العديد من الأندية الإنجليزية التعاقد مع اللاعب على رأسها نادي تشيلسي ونادي مانشستر سيتي ولا يوجد أي عائق في دفع 100 مليون يورو في الصفقة .

زيدان غير سعيد بوجود جاريث بيل

عبر المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان لبعض المقربين له في الجهاز الفني لنادي ريال مدريد بشأن عدم إلتزام النجم الويلزي جاريث بيل بالعديد من التعليمات في التدريبات .

بيل كان على لائحة البيع خلال سوق الانتقالات الشتوية لكن لم تنجح المفاوضات مع نادي توتنهام ليتم تأجيل عملية البيع في الميركاتو الصيفي القادم .

الإنتر يُخطط للجمع بين نجمي منتخب تشيلي

يُخطط مسئولي نادي الإنتر في الجمع بين الثنائي إليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال خلال الموسم المُقبل بعد محاولات كثيرة لضم فيدال من برشلونة خلال الميركاتو الصيفي .

سانشيز كان قد انتقل إلى الإنتر لمدة موسم كامل ثم يعود إلى الأولد ترافورد بعد تمسك إدارة اليونايتد به لكن الفريق الإيطالي سيحاول مُجدداً لشراء عقد اللاعب كاملاً .

في المقابل حدث إتفاق بين فيدال وكونتي على الانتقال للفريق الإيطالي بداية من الموسم المُقبل .

برشلونة يخسر كثيراً في بيع كوتينيو

لم يجد مسئولي نادي برشلونة حلول كثيرة في عملية بيع النجم البرازيلي كوتينيو بعد فشله في تقديم مباريات جيدة رفقة بطل الدوري الإسباني، حتى خرج على سبيل الإعارة لنادي بايرن ميونخ لكنه فشل أيضاً في إثبات قدراته هناك .

وأكد بعض المقربين من إدارة النادي أن اللاعب سيكون على لائحة البيع بما يُقارب 80 مليون يورو مما يجعل النادي يخسر كثيراً في هذه الصفقة .

ليستر سيتي مُهتم بالتعاقد مع لالانا

أعلن نادي ليستر سيتي بقيادة مديره الفني روديجرز عن إهتمامه الكبير بالتعاقد مع اللاعب الإنجليزي آدم لالانا القريب من الرحيل من نادي ليفربول .

لالانا تعرض لكثير من الإصابات خلال الفترة الأخيرة ساهمت في هبوط مستواه بشدة، كلوب لم يعد يعتمد عليه في التشكيلة الأساسية في ظل تألق المتواجدين حالياً لذلك من المرجح أن يرحل اللاعب في نهاية الموسم الحالي .

رغبات مختلفة بين تياجو سيلفا وباريس سان جيرمان

اختلفت رغبات تياجو سيلفا و نادي باريس سان جيرمان حول رغبة كل منهما في استكمال التعاقد أو تجديده، فالنجم البرازيلي يرغب في إضافة أعوام جديدة في التعاقد.

بينما إدارة الفريق الفرنسي ترغب في تجديد دماء الفريق مُجدداً خلال الفترة المُقبلة .

مانشستر يونايتد يُحدد سعر بيع بوجبا

أشارت بعض الصحف الإنجليزية أن إدارة مانشستر يونايتد أبلغت وكلاء النجم الفرنسي بول بوجبا أنها لن تفرط في اللاعب بأقل من 150 مليون يورو.

في المقابل لم تعلق إدارات الفرق المهتمة باللاعب على رأسها نادي ريال مدريد و نادي يوفنتوس ، حيثُ ستبدأ المفاوضات المُقبلة في الميركاتو الصيفي لذلك يُمكن أن يصل المبلغ إلى 120 مليون يورو.

برشلونة يُفضل مارتينيز على أوبامينج

تدور خلف الكواليش مناقشات كبيرة من جانب إدارة نادي برشلونة حول إسم المهاجم الذي سيتم التعاقد معه خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة .

القائمة تضم النجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز بالإضافة إلى النجم الجابوني أوبامينج إلا أن هناك توافق كبير حول مارتينيز، حيثُ أنه هناك رؤية عامة أنه مناسب أكثر في أدائه من مهاجم نادي الأرسنال .