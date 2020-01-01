أخبار الانتقالات: تشيلسي يبحث عن بديل هازارد وأرسنال يُراقب مدافع مانشستر يونايتد

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الخميس 26 مارس 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو صيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديس في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الخميس 26 مارس.

أخبار انتقالات اليوم الخميس 26 مارس 2020:​

ميلان يُريد إعادة باكايوكو

يرغب نادي ميلان في إعادة لاعب الفريق السابق باكايوكو خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

صحيفة كالشيو ميركاتو الإيطالية تؤكد أن اللاعب سيعود من فترة إعارته بالدوري الفرنسي إلى نادي تشيلسي الذي لا يرغب في بقائه.

تشيلسي قد يخسر بيدرو في الميركاتو الصيفي

يبدو أن النجم الإسباني بيدرو سيرحل مع نهاية الموسم من نادي تشيلسي بعدما قضى نحو خمس سنوات داخل ستامفورد بريدج.

صاحب ال32 عاماً يريد أن يشارك بصفة مستمرة خاصة مع شعوره باقتراب اعتزاله، لذلك يُفكر في عدم تجديد عقده مع نهاية الموسم.

أرسنال يُفكر في مدافع مانشستر يونايتد

يفكر المدير الفني الإسباني أرتيتا في تدعيمات فريقه خلال الموسم المُقبل حيثُ أنه يرغب في الكثير من التدعيمات التي تمتلك خبرة كافية لإعادة أرسنال للمربع الذهبي.

سمولينج أحد المدافعين المرشح رحيلهم إلى الدوري الإيطالي بعد فترة إعارة في روما، يرغب فريق العاصمة في شراء العقد كاملاً لكن أرسنال يريد أن يدخل في مفاوضات مع اللاعب.

تشيلسي يقدم عرضًا للبرازيلي كوتينيو

لم ينجح كوتينيو في إثبات قدراته رفقة بايرن ميونخ خلال الموسم الحالي مما جعل مسؤوليه يرفضون دفع 120 مليون يورو الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

في المقابل يرغب نادي تشيلسي في تعويض رحيل هازارد عن الفريق من خلال التعاقد مع البرازيلي كوتينيو الذي يعلم جيداً الدوري الإنجليزي

برشلونة يحلم بصفقة ثنائية من الدوري الإنجليزي

يحاول نادي برشلونة بناء فريق قوي خلال الموسم المُقبل من خلال عدة صفقات لتدعيم المراكز التي ظهر بها عجز خلال الموسم الحالي.

مسؤولي البرسا يسعون لعمل ميركاتو تاريخي من خلال ضم نجم نادي أرسنال أوباميانج بالإضافة إلى نجم نادي مانشستر سيتي رياض محرز.

بوكا جونيورز يحلم بصفقة تاريخية من الدوري الفرنسي

يود مسؤولو نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني كافاني من نادي باريس سان جيرمان في صفقة تاريخية خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

كافاني كان قريبًا من الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية لكن تعثر المفاوضات مع أتلتيكو مدريد جعله يبقى في الدوري الفرنسي حتى نهاية الموسم

ريال مدريد يُراقب خيمينيز

أبدى مسؤولو ريال مدريد إعجابهم بالمهاجم الميكسيكي خمينيز لاعب نادي ولفرهامبتون لما قدمه خلال الموسم الحالي.

الميرينجي يبحث بقوة عن التعاقد مع مهاجم في الميركاتو الصيفي بعدما فشل لوكايفيتش في إثبات قدراته خلال الموسم الماضي.

برشلونة يرغب في تدعيم دفاعاته من السيتي

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو عن رغبة برشلونة في التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي لابورت خلال سوق الانتقالات الشتوية المُقبلة.

البرسا سيستغنى عن مدافعه أومتيتي ويرغب في جلب صفقتين على الأقل في الخطوط الخلفية.