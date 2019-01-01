أخبار الانتقالات: فابيان وويليان يُماطلان من أجل برشلونة ومورينيو في توتنهام

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة وريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 20 نوفمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم 20 نوفمبر 2019:

هل يتخلى يوفنتوس عن لاعب من الثلاثي من أجل راكيتيتش؟

نشرت صحيفة "كالتشيوميركاتو" تقريراً صحفياً جاء فيه انه يجب على يوفنتوس أن يبيع لاعب خط وسط واحد على الأقل إذا أراد أن يدخل في محاولات لضم إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن راكيتيتش غير راضي عن الدقائق القليلة التي يلعبها مع الفريق هذا الموسم، وسيكون سعيداً بالانضمان إلى البيانكونيري.

لكن البطل الإيطالي لديه الكثير من اللاعبين في خط الوسط، وسيتعين عليه بيع لاعب واحد على الأقل من إيرمي تشان، أدريان رابيوت وفيديريكو بيرنارديسكي.

فيكتور وانياما في طريقه إلى الرحيل عن توتنهام

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "الجارديان" أن فيكتور وانياما لاعب توتنهام على وشك العودة مرة آخرى إلى نادي سيلتيك.

شارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً في ثلاث مباريات فقط مع السبيرز هذا الموسم، وربما يعود من جديد لفريقه السابق في يناير على سبيل الإعارة، خاصة وأن جوني هاينز يقترب من الانتقال من سيلتيك إلى هدرسفيلد.

فابيان وويليان يُماطلان من أجل برشلونة

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" أن كلٌا من فابيان وويليان يؤجلان جميع المحادثات بشأن التجديد مع نابولي وتشيلسي على التوالي، حيث يتطلعون إلى إيجاد الفرصه للانتقال لبرشلونة.

تهتم إدارة النادي الكتالوني بكليهما بالفعل، وعلى الجانب الآخر يتطلع النسور والبلوز للاحتفاظ بلاعبيهما.

مورينيو في توتنهام رسمياً

انتهت صفقة جوزيه مورينيو بالفعل وأصبح مديراً فنياً لتوتنهام خلفاً لموريسيو بوتشيتينو.

وقع مدرب مانشستر يونايتد السابق عقداً مع السبيرز حتى عام 2023، ويأتي ذلك بعدما تمت إقالة بوتشيتينو أمس.

بايرن ميونخ يضع كلٌا من باروت وهندرسون تحت أعينهم

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "ديلي ميل" أن تروي باروت مهاجم توتنهام والبالغ من العُمر 17 عاماً أصبح من قائمة المطلوبين من قِبل بايرن ميونخ، بالإضافة لحارس مرمى مانشستر يونايتد دين هندرسون.

قام الأيرلندي الشاب بتقديم أداء جيد في ظهوره الأول مع السبيرز ومنتخبه الوطني، مما لفت انتباه إدارة البافاري.

مع انتهاء عقد باروت في عام 2021، يفكر الفريق الألماني في الحصول على خدمات اللاعب، بالإضافة إلى رغبتهم في ضم حارس الشياطين الحُمر هندرسون البالغ من العمر 22 عاماً ليكون بديلاً لمانويل نوير.

يوفنتوس يسعى لإغراء فران توريس لاعب فالنسيا

وفقاً لما نشرته صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن يوفنتوس يستعد لتقديم عرض من أجل الحصول على فران توريس جناح فالنسيا ومستقبل الفريق.

ينتهى عقد اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً في 2021، ولديه شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو في عقده، ويحاول فريقه أن يُقنعه بالتجديد.

ولكن البيانكونيري يأمل في إغراء اللاعب في يناير القادم، ويستعد فيه فابيو باراتيكي المدير الرياضي للفريق التحدث مع اللاعب.